El Jaén levanta su cuarta Copa de España de fútbol sala tras vencer al Barcelona en penaltis

El equipo andaluz anotó sus cuatro disparos y Espíndola paró dos de los azulgranas después de un partido intenso, equilibrado y sin goles en el que la defensa tuvo más peso que el ataque

El Jaén Paraíso Interior ha conquistado su cuarta Copa de España de fútbol sala tras superar al Barcelona este domingo en la tanda de penaltis en Granada. El equipo andaluz, en un ejercicio de resistencia, anotó todos los penaltis y Espíndola —MVP— paró dos de los azulgranas tras un intenso y equilibrado partido sin goles en el que la defensa tuvo más peso que el ataque (0-0 (4-2). De esta manera, el Jaén gana su cuarta final desde que alcanzó la primera en 2015, cuando también venció a los azulgranas. El Barça, uno de los favoritos del torneo tras llegar a la final con dos contundentes 7-1 en cuartos y semifinales, se marcha con las manos vacías. Ya son dos años sin levantar un título.

El Palacio de los Deportes de Granada, colmado —7.139 espectadores— por la marea amarilla, la afición del Jaén, cargó el ambiente del pabellón. El ruido coincidió con un arranque frenético, de máxima intensidad, en el que una buena defensa se impuso al ataque. El Barça dominó de inicio con la posesión en los primeros compases, tratando de implantar su caudal ofensivo, pero se encontró con un rival firme y bien plantado, capaz de taponar los disparos de media distancia del equipo catalán. Con el paso de los minutos, el duelo se equilibró: el Jaén logró sacudirse de los ataques con posesiones más largas, como la que culminó Lemine con un disparo que rozó el palo.

El encuentro no dio tregua, con pocos contraataques, pero mucho peligro, con Gauna y Antonio buscando el gol para el Barça. Pero si la defensa fue decisiva, también emergieron los porteros: Espíndola evitó el tanto bajo palos tras un remate de Pito y poco después Antonio estrelló el balón en el travesaño en la ocasión más clara azulgrana. Dídac también respondió, primero ante Rikelme y más tarde ante Mati Rosa.

“Nos falta movilidad, chicos”, gritó Dani Rodríguez en un tiempo muerto. “Vamos a tener cuidado con las contras”, advirtió por su parte Javi Rodríguez a los azulgranas. En el tramo final de la primera parte, el Barça tuvo más presencia en campo contrario, achuchando a su adversario, condicionado ya por las cinco faltas y el desgaste.

Pero el gol no llegaba en Granada. Y tampoco lo hizo en la segunda parte, con mayor control, pero con la misma dinámica. El Jaén, con Dani Zurdo reclamando el apoyo de la afición, tuvo sus oportunidades, con Eloy Rojas estrellando un balón en el larguero tras una jugada a balón parado. Pero, sobre todo, se dedicó a resistir ante el Barça, con Dídac iniciando las jugadas y buscando pases al fondo desde muy arriba.

El Jaén logró aguantar, como también consiguió forzar la prórroga, y los penaltis. Y los porteros volvieron a ser decisivos. Espíndola paró los disparos de Antonio y Gauna, y los andaluces anotaron los cuatro penaltis para proclamarse campeones tres años después, de nuevo, en Granada.