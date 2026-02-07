España se toma la revancha ante Portugal y alza su octavo Europeo de Fútbol Sala

En el Arena Stožice de Liubliana (Eslovenia) se respiraba un olor a revancha. España y Portugal volvían a cruzarse en la final del Europeo de Fútbol Sala después de su enfrentamiento en 2018, en el mismo escenario y donde los lusos se impusieron por 3-2 con un gol en el último minuto de la prórroga. Esta vez, la selección española aguantó los minutos finales y gracias a un hat-trick de Antonio Pérez y un inconmensurable Dídac Plana vuelven a levantar el Europeo 10 años después. El octavo de su historia.

Ambas selecciones llegaban con pleno de victorias, pero con Portugal con un ligero favoritismo al ser la vigente campeona de las dos últimas ediciones. Los lusos comenzaron el encuentro con una presión altísima, pero que España no tardó en quitarse de encima con el primer tanto tras 1m 18s de partido. Recibió el pívot Pablo Ramírez algo escorado, puso la pausa aguantando la pelota ante dos rivales, la tocó con un precioso gesto de tacón y apareció Antonio Pérez para sacar un cañonazo y fulminar la portería rival. Los de Jesús Velasco no tardaron en ampliar la ventaja ante una Portugal desconcertada. Un minuto después recuperó Raya, jugó con Cecilio Morales, que le devolvió la pared y con un disparo cruzado batió al portero luso Bernardo Paçó. Dos tiros a puerta dos goles.

Reaccionó Portugal con un tanto Afonso Jesus a los 4m 43s. España una falta previa sobre Cecilio que, estando en el suelo, no pudo cubrir al 4 portugués, que remató a placer ante Dídac tras recibir un pase horizontal de Diogo Santos. Los de Jorge Braz incrementaron su ritmo de balón y en una jugada sin aparente peligro, Rúben Góis recibió en el borde del área ante una defensa muy frágil de Novoa, se giró y sacó un zurdazo a la escuadra para poner el empate. El segundo tanto luso evidenció los nervios de los jugadores españoles, que comenzaron a suceder imprecisiones ante una Portugal que comenzaba a dominar. Sin embargo, aguantó las embestidas portuguesas y a falta de 42 segundos para el descanso, llegó la sexta falta lusa que concedió un doble penalti. Antonio Pérez anotó el lanzamiento con suspense tras la parada del portero que provocó que la pelota entrara a cámara lenta: 2-3 y a vestuarios.

La segunda parte comenzó con un monólogo ofensivo de Portugal con España encerrada que lanzaba balones aéreos a Pablo Martínez. Aunque poco a poco los de Jesús Velasco empezaron a subir las líneas y a realizar posesiones largas con alguna ocasión donde Bernardo Paçó tuvo que intervenir. Pero cuando mejor estaba en la pista España, Cortés perdió la pelota en una salida de balón, Pany Varela se la dio a Pauleta y el portugués clavó el balón en la escuadra con un derechazo. Volvían las tablas al encuentro.

Pese al varapalo, los españoles reaccionaron bien. Se sucedían las ocasiones, pero no tenían el atino de la primera mitad. Cecilio tuvo la más clara a falta de seis minutos pero su remate a escasos metros de la portería se estrelló en el poste. Hasta que a falta de 4m 40s, Antonio Pérez volvió a perforar la portería de Paçó con un trallazo para firmar su hat-trick. A la desesperada Portugal trató de igular el marcador y forzar la prórroga, como en 2018, con el portero-jugador, pero España aguantó al igual que ante Croacia en semifinales, Adolfo marcó el quinto y la selección vuelve a levantar el Europeo 10 años después.