El adiós de Ernesto Valverde cierra una de las grandes etapas del Athletic moderno

El técnico da un paso al lado por voluntad propia y dejará el equipo a final de temporada con su identidad reforzada

El Athletic se prepara para cerrar un capítulo fundamental de su historia reciente. La entidad rojiblanca acaba de hacer oficial una noticia que se había convertido en un secreto a voces. Ernesto Valverde no continuará al frente del equipo rojiblanco la próxima temporada y su despedida pone fin a una relación que, repartida en tres etapas (de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y de 22 hasta la actualidad), ha marcado profundamente el rumbo deportivo del club de Ibaigane. Se trata de una decisión personal “madurada desde hace mucho tiempo y hablada con el club”, tal y como reconoce el propio entrenador de 62 años en el vídeo en el que ha anunciado su decisión.

La marcha del técnico extremeño supone mucho más que un relevo en el banquillo. Significa el final de una era protagonizada por uno de los entrenadores que mejor ha entendido la singularidad del Athletic y que más estabilidad ha aportado a la entidad en el fútbol contemporáneo. En un deporte cada vez más dominado por los ciclos cortos y los cambios constantes, Valverde ha representado durante años una rara combinación de continuidad, competitividad e identidad.

Su relación con el club como entrenador comenzó en 2003, cuando asumió el cargo en un momento delicado para el Athletic. El equipo atravesaba una etapa de transición y buscaba recuperar estabilidad deportiva tras varias temporadas irregulares. Valverde consiguió rápidamente ordenar al conjunto rojiblanco y darle una estructura competitiva sólida. El resultado fue inmediato: en su primera temporada condujo al Athletic hasta la quinta posición en la Liga y devolvió al club a las competiciones europeas.

Aquel curso marcó el inicio de una relación especial entre entrenador y club. Valverde dejó entonces una primera huella antes de emprender un recorrido profesional que lo llevaría a otros banquillos de primer nivel. Su trayectoria posterior —con pasos por Espanyol, Olympiacos, Villarreal, Valencia y Barcelona— reforzó su prestigio como uno de los técnicos más fiables del fútbol español.

El segundo capítulo en Bilbao comenzó en 2013 y terminó de consolidar su figura en la historia reciente del Athletic. Aquella etapa coincidió con uno de los periodos más competitivos del equipo rojiblanco en el siglo XXI. Bajo su dirección, el Athletic firmó una temporada memorable en la 2013-14, en la que terminó cuarto en la Liga y se clasificó para la Liga de Campeones. Fue un logro especialmente significativo para un club que compite con una filosofía única en el fútbol europeo, basada en la apuesta por jugadores formados en su cantera.

Ese ciclo dejó también uno de los grandes momentos de celebración de la afición rojiblanca en las últimas décadas. En 2015, el Athletic conquistó la Supercopa de España tras imponerse al Barcelona, rompiendo una sequía de títulos que se prolongaba desde hacía más de treinta años. Aquella victoria devolvió al club a la primera línea del fútbol nacional y consolidó definitivamente el prestigio de Valverde en San Mamés.

Tras su exitoso paso por el Barcelona, donde también sumó títulos de Liga y Copa, el técnico regresó a Bilbao para iniciar su tercera etapa en el banquillo rojiblanco. El club volvía a confiar en una figura que representaba conocimiento de la casa, experiencia en la élite y una capacidad contrastada para competir con regularidad.

Su regreso fue recibido con entusiasmo por una afición que veía en él algo más que a un entrenador. Valverde representaba una forma de entender el Athletic: sobriedad en el discurso, trabajo constante y una profunda comprensión de lo que significa dirigir a un club con una identidad tan marcada.

Ese último ciclo terminó de reforzar su legado con la conquista de la Copa del Rey de 2024, uno de los títulos más celebrados por el entorno rojiblanco en los últimos tiempos. El trofeo puso fin a una larga espera y se convirtió en un momento de comunión entre el equipo y una afición que llevaba años persiguiendo ese éxito. Para Valverde supuso además la confirmación de su capacidad para seguir manteniendo competitivo al Athletic en un contexto cada vez más exigente.

Más allá de los títulos, su legado se mide también en la estabilidad deportiva que ha proporcionado al club. Durante sus distintas etapas, el Athletic se ha mantenido habitualmente en la zona media-alta de la clasificación, ha disputado competiciones europeas con frecuencia y ha consolidado el crecimiento de numerosos futbolistas formados en Lezama.

Valverde ha sido, en ese sentido, uno de los entrenadores que mejor ha sabido equilibrar la tradición del club con la exigencia del fútbol actual. Ha trabajado con varias generaciones de futbolistas y ha contribuido a construir equipos competitivos sin renunciar a la identidad que distingue al Athletic en el panorama del fútbol europeo.

Su despedida llega tras una temporada complicada en lo deportivo, pero su legado trasciende cualquier resultado puntual. El Txingurri deja Bilbao como uno de los grandes nombres de la historia del Athletic.