Tottenham - Atlético en directo | Kolo Muani da ventaja a los Spurs de cabeza

Kolo Muani y Radu Dragusin celebran el tanto del primero en el Tottenham-Atlético.

Un excelso Musso salva el segundo de los ingleses | Tras el 5-2 de la ida, el Atleti aún tiene ventaja para avanzar a cuartos, donde ya espera el Barça

El Atlético está entregando el balón al Tottenham en Londres. El objetivo, hacer bueno el 5-2 de la ida y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto inglés, que empató su partido de Liga de este fin de semana en Anfield ante el Liverpool (1-1), no se encuentra en su mejor momento de la temporada, pues está en 16ª posición en Liga, solo un punto por encima del descenso. No se fía, aún así, Diego Pablo Simeone. “Sería bueno marcar para ponerles en una situación aún más incómoda”, reconoció el técnico argentino en las horas previas al encuentro. A punto estuvo de lograrlo el nigeriano Ademola Lookman en el primer cuarto de hora, pero el linier levantó el banderín y el colegiado señaló fuera de juego. Sí sumó el gol de Kolo Muani, que puso a los Spurs por delante en el minuto 29 con un gran remate de cabeza (1-0).