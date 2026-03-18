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Tottenham - Atlético en directo | Kolo Muani da ventaja a los Spurs de cabeza

Un excelso Musso salva el segundo de los ingleses | Tras el 5-2 de la ida, el Atleti aún tiene ventaja para avanzar a cuartos, donde ya espera el Barça

Kolo Muani y Radu Dragusin celebran el tanto del primero en el Tottenham-Atlético.Paul Childs (Action Images via Reuters)
Daniel ArribasMikel Muñoz
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El Atlético está entregando el balón al Tottenham en Londres. El objetivo, hacer bueno el 5-2 de la ida y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto inglés, que empató su partido de Liga de este fin de semana en Anfield ante el Liverpool (1-1), no se encuentra en su mejor momento de la temporada, pues está en 16ª posición en Liga, solo un punto por encima del descenso. No se fía, aún así, Diego Pablo Simeone. “Sería bueno marcar para ponerles en una situación aún más incómoda”, reconoció el técnico argentino en las horas previas al encuentro. A punto estuvo de lograrlo el nigeriano Ademola Lookman en el primer cuarto de hora, pero el linier levantó el banderín y el colegiado señaló fuera de juego. Sí sumó el gol de Kolo Muani, que puso a los Spurs por delante en el minuto 29 con un gran remate de cabeza (1-0).

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Fin de la primera parte

El colegiado pita el final tras cumplirse los dos minutos de añadido. 

Mikel Muñoz
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¡Paradón de Musso!

Gran jugada colectiva del club londinense, que culmina con Tel recibiendo y encarando  Musso en el mano a mano, pero el portero rojiblanco aguanta bien y detiene el disparo. Se salva el Atlético.

Mikel Muñoz
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¡Gooool del Tottenham!

Gran centro de Tel, que Kolo Muani remata de cabeza completamente sólo en el área para hacer el primero del partido.

Mikel Muñoz
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Otra parada del portero rojiblanco

Tel le come la tostada a Le Normand y se planta mano a mano con Musso, pero el francés le molesta lo suficiente para que Tel dispare forzado y Musso mande el balón a córner.

Mikel Muñoz
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Buena parada de Musso

Tel disparó de fuera del área de primeras tras recibir un balón bombeado, que detiene Musso con tranquilidad a pesar de la marabunta de jugadores que tenía tapándole la visión.

Mikel Muñoz
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¡La tuvo Lookman!

Gran pase filtrado de Griezmann a Llorente, que, se para, y ve a Lookman entrando en el área. Le da el balón al nigeriano pero éste no acierta con el remate, que lo despeja la defensa del Tottenham.

Mikel Muñoz
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Gol anulado para el Atlético

Lookman mandó el balón al fondo de la red tras un buen pase lateral de Simeone, pero estaba adelantado. Sigue el 0-0 en el marcador.

Mikel Muñoz
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Primeros minutos para el Tottenham

El conjunto local está dominando el balón pero le está costando crear peligro en los primeros minutos del encuentro. Bien el Atlético en defensa, otorgando pocos espacios al rival.

¡Arranca el partido en Londres!

El Tottenham pone el balón a rodar ante la presión de los visitantes.

Mikel Muñoz
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¡Y el del Tottenham!

Los ingleses salen con Vicario, Dragusin, Simons, Tel, Gray, Romero, Pedro Porro, Spence, Sarr, Van de Ven y Kolo Muani.

Mikel Muñoz
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¡Ya conocemos el XI del Atlético!

Simeone apuesta por Musso, Ruggeri, Molina, Hancko, Le Normand, Cardoso, Llorente, Giuliano, Griezmann, Álvarez y Lookman.

Mikel Muñoz
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¡Bienvenidos al directo del Tottenham-Atlético!

Los hombres del Cholo se juegan en Londres el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde ya espera el Barça. Tendrán, eso sí, que defender el 5-2 de la ida ante el Tottenham de Igor Tudor, hundido en la zona baja de la Premier (16º, solo un punto por encima del descenso).

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