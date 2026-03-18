Tottenham - Atlético en directo | Kolo Muani da ventaja a los Spurs de cabeza
Un excelso Musso salva el segundo de los ingleses | Tras el 5-2 de la ida, el Atleti aún tiene ventaja para avanzar a cuartos, donde ya espera el Barça
El Atlético está entregando el balón al Tottenham en Londres. El objetivo, hacer bueno el 5-2 de la ida y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto inglés, que empató su partido de Liga de este fin de semana en Anfield ante el Liverpool (1-1), no se encuentra en su mejor momento de la temporada, pues está en 16ª posición en Liga, solo un punto por encima del descenso. No se fía, aún así, Diego Pablo Simeone. “Sería bueno marcar para ponerles en una situación aún más incómoda”, reconoció el técnico argentino en las horas previas al encuentro. A punto estuvo de lograrlo el nigeriano Ademola Lookman en el primer cuarto de hora, pero el linier levantó el banderín y el colegiado señaló fuera de juego. Sí sumó el gol de Kolo Muani, que puso a los Spurs por delante en el minuto 29 con un gran remate de cabeza (1-0).
Fin de la primera parte
El colegiado pita el final tras cumplirse los dos minutos de añadido.
¡Paradón de Musso!
Gran jugada colectiva del club londinense, que culmina con Tel recibiendo y encarando Musso en el mano a mano, pero el portero rojiblanco aguanta bien y detiene el disparo. Se salva el Atlético.
¡Gooool del Tottenham!
Gran centro de Tel, que Kolo Muani remata de cabeza completamente sólo en el área para hacer el primero del partido.
Otra parada del portero rojiblanco
Tel le come la tostada a Le Normand y se planta mano a mano con Musso, pero el francés le molesta lo suficiente para que Tel dispare forzado y Musso mande el balón a córner.
Buena parada de Musso
Tel disparó de fuera del área de primeras tras recibir un balón bombeado, que detiene Musso con tranquilidad a pesar de la marabunta de jugadores que tenía tapándole la visión.
¡La tuvo Lookman!
Gran pase filtrado de Griezmann a Llorente, que, se para, y ve a Lookman entrando en el área. Le da el balón al nigeriano pero éste no acierta con el remate, que lo despeja la defensa del Tottenham.
Gol anulado para el Atlético
Lookman mandó el balón al fondo de la red tras un buen pase lateral de Simeone, pero estaba adelantado. Sigue el 0-0 en el marcador.
Primeros minutos para el Tottenham
El conjunto local está dominando el balón pero le está costando crear peligro en los primeros minutos del encuentro. Bien el Atlético en defensa, otorgando pocos espacios al rival.
¡Arranca el partido en Londres!
El Tottenham pone el balón a rodar ante la presión de los visitantes.
¡Y el del Tottenham!
Los ingleses salen con Vicario, Dragusin, Simons, Tel, Gray, Romero, Pedro Porro, Spence, Sarr, Van de Ven y Kolo Muani.
¡Ya conocemos el XI del Atlético!
Simeone apuesta por Musso, Ruggeri, Molina, Hancko, Le Normand, Cardoso, Llorente, Giuliano, Griezmann, Álvarez y Lookman.
¡Bienvenidos al directo del Tottenham-Atlético!
Los hombres del Cholo se juegan en Londres el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde ya espera el Barça. Tendrán, eso sí, que defender el 5-2 de la ida ante el Tottenham de Igor Tudor, hundido en la zona baja de la Premier (16º, solo un punto por encima del descenso).
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