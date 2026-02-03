Gianni Infantino defiende levantar el veto a Rusia en competiciones internacionales: “No se ha logrado nada”

El presidente de la FIFA abre la puerta a que los clubes rusos y la selección nacional regresen a las competiciones, de las que fueron apartadas desde la invasión a Ucrania 2022

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que quiere que se levante la prohibición de cuatro años de Rusia de participar en torneos internacionales porque “no se ha logrado nada”. Los clubes rusos y la selección nacional fueron suspendidos de las competiciones de la FIFA y la UEFA desde que el país invadió Ucrania en febrero de 2022.

“Esta prohibición no ha logrado nada, solo ha generado más frustración y odio”, declaró Infantino a Sky Sports. “Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa sería de gran ayuda”. Infantino afirmó que la FIFA “nunca debería prohibir a ningún país jugar al fútbol por las acciones de sus líderes políticos”. “Alguien tiene que mantener abiertas las relaciones”, añadió el presidente de la FIFA.

El ministro de deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, calificó los comentarios de Infantino de “irresponsables” e “infantiles”. “Desvinculan el fútbol de la realidad en la que se están asesinando niños”, declaró Bidnyi a Sky Sports. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha mantenido que la guerra en Ucrania debe terminar para que Rusia sea reinstaurada, haciéndose eco de las declaraciones realizadas en la conferencia de prensa de clausura del Congreso de la UEFA en abril del año pasado.

Infantino también defendió la decisión de la FIFA de otorgar un premio de la paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo del Mundial de 2026. “Todo lo que podamos hacer para contribuir a la paz en el mundo, deberíamos hacerlo, y por esta razón, durante un tiempo hemos estado pensando en recompensar a quienes hacen algo”, dijo Infantino. “Objetivamente, él (Trump) se lo merece”.