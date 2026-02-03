Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
COPA DEL REY

Albacete - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Los azulgranas se enfrentan al ‘matagigantes’ Albacete, que ya ha eliminado al Celta y al Real Madrid

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Albacete ALB
Barcelona BCN
La 1

El FC Barcelona visita el Estadio Carlos Belmonte para buscar un sitio en las semifinales de la Copa del Rey. Su rival es el único equipo de Segunda que queda con vida en el torneo, pero no por eso va a ser más fácil. El Albacete eliminó al Celta en los dieciseisavos, pero la verdadera sorpresa llegó en los octavos, cuando eliminó al Real Madrid con un gol histórico en el minuto 93.

Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.

Horario y donde ver el Albacete - FC Barcelona

El encuentro se podrá seguir en abierto este martes a través de La 1 TVE a partir de las 21:00.

Todos los resultados de la Copa del Rey

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_