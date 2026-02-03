Albacete - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Los azulgranas se enfrentan al ‘matagigantes’ Albacete, que ya ha eliminado al Celta y al Real Madrid

El FC Barcelona visita el Estadio Carlos Belmonte para buscar un sitio en las semifinales de la Copa del Rey. Su rival es el único equipo de Segunda que queda con vida en el torneo, pero no por eso va a ser más fácil. El Albacete eliminó al Celta en los dieciseisavos, pero la verdadera sorpresa llegó en los octavos, cuando eliminó al Real Madrid con un gol histórico en el minuto 93.

Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.

Horario y donde ver el Albacete - FC Barcelona

El encuentro se podrá seguir en abierto este martes a través de La 1 TVE a partir de las 21:00.