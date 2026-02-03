Albacete - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Los azulgranas se enfrentan al ‘matagigantes’ Albacete, que ya ha eliminado al Celta y al Real Madrid
El FC Barcelona visita el Estadio Carlos Belmonte para buscar un sitio en las semifinales de la Copa del Rey. Su rival es el único equipo de Segunda que queda con vida en el torneo, pero no por eso va a ser más fácil. El Albacete eliminó al Celta en los dieciseisavos, pero la verdadera sorpresa llegó en los octavos, cuando eliminó al Real Madrid con un gol histórico en el minuto 93.
Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.
Tenim un missatge per a vosaltres, culers— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) February 2, 2026
🤍 🏆 pic.twitter.com/DIGGDXeG2A
Horario y donde ver el Albacete - FC Barcelona
El encuentro se podrá seguir en abierto este martes a través de La 1 TVE a partir de las 21:00.
Todos los resultados de la Copa del Rey
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.