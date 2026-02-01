El Arsenal eleva la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA y se embolsa un premio récord de casi dos millones de euros

El Arsenal de Mariona Caldentey cumplió in extremis este domingo con su favoritismo en la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA —un nuevo torneo creado por el organismo que dirige Gianni Infantino similar a la Copa Intercontinental masculina— al derrotar en la prórroga al Corinthians (3-2) en el Emirates Stadium. Las actuales campeonas de Europa elevaron el primer título de la competición en su casa y se embolsaron un premio récord en el fútbol femenino de casi dos millones de euros (2,3 millones de dólares). El club brasileño, que en las semifinales sorprendió al Gotham de Esther González y Juan Carlos Amorós, se llevó unos 845.000 euros (un millón de dólares).

Más información RTVE y TV3 llegan a un acuerdo con la Liga F para emitir cuatro partidos por jornada en lo que resta de temporada

El torneo, que comenzó a disputarse en octubre, reunió a los seis mejores clubes de cada confederación. La final four se disputó en Londres desde el 28 de enero hasta este domingo. Las gunners golearon el miércoles en semifinales al ganador de la última Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el AS FAR marroquí, con un sonrojante 6-0. Hoy superaron al Corinthians, el campeón de la Conmebol, que firmó un ejercicio de resistencia extraordinario y forzó una prórroga en la que un gol de Caitlin Foord le dio el triunfo a su rival. Solo cuatro días antes, las brasileñas habían eliminado al Gotham con un tanto de Zanotti en el 83 en otra demostración de competitividad extrema.

La caída del vencedor de la Concacaf rebajó el cartel de una final en la que todas las quinielas visualizaban al Arsenal ante el equipo de Estados Unidos. El favoritismo de las londinenses se hizo evidente desde el inicio. Alessia Russo, la futbolista más diferencial junto a Mariona, se quedó en un mano a mano ante Lele en el minuto cinco tras un pase filtrado de Emily Fox. La guardameta brasileña salvó la ocasión con una buena estirada y un instante después volvió a birlarle otro uno contra uno a la ariete, pero Olivia Smith embocó el rechace en la red.

El Corinthians, que aún no se había acercado al campo de su rival, dio su primer susto con un disparo seco de Sampaio desde la frontal que desvió Borbe. En el córner posterior, las brasileñas empataron con un testarazo de Zanotti. El choque se convirtió desde el 1-1 en un monólogo del Arsenal. Las gunners controlaban el juego desde la dirección de Mariona mientras las brasileñas se encastillaban con un 4-4-2 alrededor de su área a la espera de poder cazar una contra. Lele sostuvo a su grupo al despejar un cabezazo de Russo y frustrar otro intento de Bethany Mead.

Foord marca el gol de la victoria para el Arsenal este domingo en el Emirates Stadium. Ian Walton (REUTERS)

El equipo dirigido por Renée Slegers se adelantó de nuevo en el 58 con un cabezazo de Wubben-Moy tras un centro de Fox. Las brasileñas desperdiciaron un mano a mano de Jhonson y se mantuvieron con vida después de que un remate de Foord que tocó en una defensa se estampara en la cruceta. Cuando parecía que el choque se moría, el VAR avisó a la árbitra de la imprudencia de McCabe en el tiempo añadido. La lateral golpeó el pie de Gisela Robledo al tratar de despejar un balón en el área. El gol de penalti de Albuquerque en el 96 alargó la trama hasta la prórroga que decidió Foord.

Las gunners se coronaron esta noche como primeras campeonas intercontinentales de la historia en un nuevo torneo que la FIFA ha creado para impulsar un mundo, el del fútbol femenino, en expansión. Es el segundo título desde que Slegers cogió las riendas del banquillo en octubre de 2024 tras la dimisión del sueco Jonas Eidevall. La técnica neerlandesa le cambió la cara a un equipo que el pasado mayo alzó en Lisboa ante el Barcelona su segunda Champions.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, decía hace unos días que el reparto de dinero en la Copa Mundial iba a ayudar al crecimiento de esta disciplina. “Refleja el compromiso de la FIFA de efectuar inversiones específicas y relevantes que fortalezcan el fútbol femenino de clubes a largo plazo. Nuestro objetivo es claro: seguir invirtiendo en el fútbol femenino de clubes e impulsando su crecimiento, a fin de garantizar que las oportunidades, la visibilidad y el valor vayan a la par de las excepcionales actuaciones que vemos sobre el césped”, añadía.

Tras la creación de la Copa de Campeones, la FIFA estrenará en 2028 el Mundial de Clubes Femenino con 19 participantes, 13 equipos menos de los que tiene el masculino, inaugurado en el verano de 2025 en Estados Unidos.