Fútbol
Elche ELC
Barcelona BCN
Movistar LaLiga
En directo

Elche - Barcelona en directo | Ferran Torres vuelve al once titular

Los de Flick buscan mantener el liderato ante los de Eder Sarabia que quieren recuperar su buena dinámica de la primera vuelta

Elche - Barcelona en directo partido de LaLiga
J. M. Benítez
J. M. Benítez
El Barcelona visita al Elche este sábado a partir de las 21.00 en la jornada 22 de La Liga. Los de Flick buscan mantener el liderato tras sellar su pase entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions con su victoria ante el Copenhague (4-1). El pasado fin de semana, el equipo culé venció en el Camp Nou ante el Oviedo (3-0) con la baja sensible de Pedri en el centro del campo. El canario tampoco está disponible esta noche en el Martínez Valero. El conjunto de Eder Sarabia quiere recuperar la buena dinámica que demostró en la primera vuelta. Los ilicitanos encadenan cuatro jornadas sin conocer la victoria con dos victorias y dos derrotas.

Publicaciones nuevas
J. M. Benítez
J. M. Benítez
Eder Sarabia, el intenso arquitecto del Elche que apela a la “esencia” y “valentía” contra el Barça

LA LIGA

Eder Sarabia, el intenso arquitecto del Elche que apela a la “esencia” y “valentía” contra el Barça

Irene Guevara

Tras un inicio de curso ilusionante y con un modelo de juego reconocible, el que fuera segundo entrenador con Quique Setién en el Barça busca ahora la reacción del conjunto ilicitano ante el líder.

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al encuentro

racha de partidos
  • E
  • P
  • E
  • P
  • P
  • G
  • G
  • G
Goles a favor
por partido1.3829
por partido2.7157
Goles en contra
por partido1.3829
por partido1.0522
Faltas cometidas
por partido14.05295
por partido11.67245
Tarjetas rojas
por partido0.143
por partido0.12
Tarjetas amarillas
por partido1.8639
por partido1.4330
Remates
por partido7.86165
por partido14.43303
Remates recibidos
por partido14.38302
por partido9.52200
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once del Elche!

Varios cambios en el once de Sarabia. Entra John en defensa por Petrot. Mendoza aparece de nuevo en un equipo titular ante la baja de Febas y André da Silva será el compañero en la punta de ataque con Álvaro Rodríguez. 

XI: Iñaki Peña, Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Aguado, Mendoza, Diangana, Álvaro Rodríguez y André Da Silva.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once del Barça!

Flick apuesta por Ferran en la punta de ataque y por Fermín y Dani Olmo juntos en el centro del campo.

XI: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas noches y bienvenidos al directo del partido Elche - Barcelona!

Los de Flick buscan mantener el liderato en el Martínez Valero ante los de Eder Sarabia que quieren recuperar su buena dinámica de la primera vuelta.

