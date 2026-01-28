Supermiércoles de Champions: horario y dónde ver todos los partidos de la última jornada de la fase liga

Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan entrar entre los ocho primeros clasificados. El Athletic quiere certificar su clasificación para el ‘play-in’ y el Villarreal, ya eliminado, buscará su primera victoria en esta edición

La Fase de Liga de la Champions llega a su fin este miércoles en una jornada unificada con 18 partidos a la vez. Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan entrar entre los ocho primeros clasificados. Los de Arbeloa, terceros con 15 puntos viajan hasta Lisboa para medirse al Benfica de Mourinho. Los de Flick, novenos con 13 puntos, reciben en el Camp Nou a un Copenhague que apura sus opciones para entrar en el play-in. Los de Simeone por su parte son decimosegundos con los mismos puntos que el Barça y reciben en el Metropolitano a un Bodo/Glimt que también apura sus opciones de play-in. El Athletic, con ocho puntos, también quiere entrar en esa fase eliminatoria ante su afición y se medirán a un Sporting de Lisboa que que quiere meterse entre los ocho primeros. Por último el Villarreal, ya eliminado, quiere conseguir su primera victoria en esta edición ante el Bayer Leverkusen que aún no tiene asegurada su presencia en la siguiente fase.

Horarios del supermiércoles de Champions

El Real Madrid afronta su último partido de la Fase de Liga en la tercera posición con 15 puntos. Los de Arbeloa viajan a Lisboa para medirse ante el Benfica de Moruinho. Los blancos llegan tras golear al Mónaco (6-1) en la anterior jornada y buscarán una victoria que certifique su presencia entre los ocho primeros. El equipo portugués, en cambio, con tan solo seis puntos en su casillero, está obligado a ganar para entrar en el play-in.

El Barcelona está obligado a ganar para entrar entre los ocho primeros clasificados. El equipo azulgrana es noveno con 13 puntos y llega tras remontar al Slavia de Praga (2-4) en la República Checa. Enfrente tiene a un Copenhague que tiene aún opciones de entrar al play-in. Los daneses necesitan los tres puntos para entrar en esta fase eliminatoria.

El Atlético, al igual que el Barça, tiene 13 puntos y está obligado a ganar y a intentar golear para meterse entre los ocho primeros. Los de Simeone empataron por 1-1 ante el Galatasaray en su visita a Turquía y reciben a un Bodo Glimt que venció en la pasada jornada al Manchester City. El conjunto noruego tiene complicado acceder al play-in, pero una victoria podría clasificarle dependiendo del resto de partidos.

El Athletic no tiene opciones de entrar entre los ocho primeros clasificados, pero sí de meterse en el play-in. Los de Valverde vencieron en Bérgamo ante el Atalanta por 2-3 con una gran remontada y ahora reciben a un Sporting de Portugal que quiere entrar en el top-8 tras vencer en la pasada jornada al PSG en casa.

El Villarreal llega a la última jornada sin nada en juego. Los de Marcelino solo han logrado un punto en los otros siete partidos en el empate ante la Juventus (2-2) y quieren conseguir una victoria antes de su despedida de esta edición. Viajan hasta Leverkusen para medirse al Bayer, que tiene imposible entrar en el top-8, pero sí certificar su presencia en el play-in y jugar la vuelta de esa eliminatoria en casa.

Resto de partidos de Champions

Ajax - Olympiacos; Arsenal - Kairat Almaty; Borussia Dortmund - Inter; Brujas - Marsella; Eintracht - Tottenham; Liverpool - Qarabag; Manchester City - Galatasaray; Mónaco - Juventus; Nápoles - Chelsea; Pafos - Slavia de Praga; PSG - Newcastle; PSV - Bayern Munich y Union St. Gillois - Atalanta.