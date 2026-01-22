Ir al contenido
Fútbol
FÚTBOL

Lucas Hernández, jugador del PSG, es denunciado por trata de personas junto a su mujer

El matrimonio es acusado por una familia colombiana que asegura haber trabajado en su casa de manera irregular

Mikel Muñoz
El jugador del Paris Saint - Germain Lucas Hernández ha sido denunciado junto a su mujer, Victoria Triay, por un presunto delito de trata de personas y trabajo no declarado. El caso fue revelado por la revista Paris Match y confirmado este miércoles por el Ministerio Público francés. Los demandantes son una familia colombiana que trabajó en casa del futbolista entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 y que desempeñaban labores de limpieza, cocina, cuidado de menores y seguridad.

La familia, compuesta por un matrimonio y sus tres hijos, asegura a través de su abogada Lola Dubois que trabajaban entre 70 y 80 horas semanales, sin vacaciones, contrato ni días libres. Dubois asegura que el pago recibido habría sido de 2 mil euros mensuales, cantidad que a juicio de la abogada no se ajusta a las horas trabajadas por sus clientes. También asegura que existió un aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de la familia y tilda la situación como una posible forma de “esclavitud moderna”. La profesional indicó que, tras un año de trabajo, se formalizaron contratos laborales, aunque aseguró que estos habrían sido realizados únicamente para aparentar una situación regular y no para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Hernández y Triay negaron este miércoles todas las acusaciones mediante un comunicado en sus redes sociales, donde aseguran que no han actuado “con intención maliciosa” y que han sido manipulados.

“Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino. Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio”, explican Hernández y Triay en el inicio del comunicado.

“Esta confianza ha sido traicionada. Lamentablemente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada", añadió la nota publicada por el defensa parisino en su cuenta de X, en la que el matrimonio finaliza haciendo un llamamiento a la decencia, el respeto y a la prudencia.

