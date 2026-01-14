Ir al contenido
Fútbol
Nigeria NIG
0(2)
Marruecos MAR
0(4)
Finalizado
COPA DE ÄFRICA

Senegal y Marruecos se citan en la final de la Copa de África

Mané anota el 1-0 decisivo ante Egipto en la primera semifinal, y los marroquíes solo pueden batir a Nigeria en los penaltis

Diego Torres
Diego Torres
Ir a los comentarios

Sadio Mané despachó a Egipto con un golpe de empeine desde fuera del área (1-0) y, de paso, consolidó este miércoles su condición de gran jugador africano de la década frente al triste Mo Salah. Gracias a Mané, Senegal regresa a la final de la Copa África cinco años después. El próximo domingo en Rabat intentará reeditar el triunfo de 2021. Su oponente será Marruecos. La selección anfitriona regresó a la final de la CAN después de perderla en 2004. Esta vez tuvo que superar a Nigeria. Lo consiguió en los penaltis, al cabo de 120 minutos de trabazón táctico (0-0) que llevó a varios jugadores al calambre.

NIGNigeria
0 (2)
Stanley Nwabali, Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi, Frank Onyeka (Samuel Chukwueze, min. 120), Raphael Onyedika (Moses Simon, min. 82), Ademola Lookman, Alex Iwobi, Victor Osimhen (Paul Onuachu, min. 117) y Akor Adams (Fisayo Dele-Bashiru, min. 97)
MARMarruecos
0 (4)
Yassine Bounou, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Adam Masina, Ismael Saibari (Eliesse Ben Seghir, min. 117), Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (Ilias Akhomach, min. 106), Abde Ezzalzouli (Youssef En-Nesyri, min. 102), Bilal El Khannouss (Hamza Igamane, min. 83) y Ayoub El Kaabi (Oussama Targhalline, min. 83)
Penaltis: 1-0. Ebere Paul Onuachu. Falla Chukwueze. 1-1. En-Nesyri. 1-2. Achraf Hakimi. 1-3. Eliesse Ben Seghir. Falla Hamza Igamane. 1-4. Neil El Aynaoui. 2-4. Fisayo Dele-Bashiru. Falla Bruno Onyemaechi.
Arbitro Daniel Laryea Nii Ayi
Tarjetas amarillas Calvin Ughelumba (min. 32), Raphael Onyedika Nwadike (min. 76)

Brahim Díaz tuvo el 1-0 en los primeros minutos con un tiro al segundo palo que pasó a un dedo de la escuadra. El efecto sorpresa no se prolongó. Lo estaban esperando. El malagueño llegó al partido con el halo de gran figura del campeonato después de anotar cinco goles en cinco fechas sucesivas y los nigerianos le dedicaron un marcaje impenitente. Onieka, Bruno y Calvin Bassey formaron un circuito de obstáculos para el extremo, que se mostró mucho más intermitente que en partidos anteriores. Marruecos jugó mejor que Nigeria, completamente desconectada de su goleador, el gran Osimhen. Pero Marruecos no logró fabricarse más que un par de situaciones nítidas. El partido, condicionado por la tensión ambiental, no se decidió por la intervención heroica de nadie más que de Yassine Bonou, autor de una parada clave ante Bruno en la tanda de penaltis. Si las semifinales produjeron un jugador decisivo ese fue Mané.

El partido de Mané en Tánger fue un homenaje a los viejos tiempos y un amargo recordatorio a los directivos del Liverpool. El Liverpool comenzó su declive el día que apostó por Mo Salah en detrimento de Mané. La cumbre de la escala salarial y las prerrogativas estratégicas fueron para el egipcio. Pero Mané siguió siendo el jugador fundamental. El senegalés, que dejó el club en 2022, lo volvió a demostrar en la semifinal disputada en Tánger. Otro duelo contra el Egipto de Mané. Como la final de 2022, lo volvió a ganar Mané de punta a punta. El extremo, que ahora juega en la liga saudita, demostró un estado físico formidable, ofició de conductor y punto de apoyo de todos los ataques, y metió el único tanto que lució el marcador, 1-0, cuando pilló un rebote delante del área y desde 25 metros lo envió pegado al palo con un remate de empeine, seco y con el alma.

A sus 33 años, Mané puede ufanarse de tener la misma incidencia de siempre en el juego de su equipo. El Balón de Oro africano de 2019 y 2022 sigue vigente. Del otro lado Salah, que le precedió con los Balones de Oro de 2017 y 2018, pasó inadvertido. Atado por Diouff, el capitán de Egipto no abandonó la melancolía que le persigue desde que empezó la temporada en Liverpool. El suyo fue el tono general de un partido precedido por el miedo al error. Los egipcios, atenazados en su campo; los senegaleses, acartonados por el temor de su entrenador, Pape Thiaw, a descubrirse ante los contragolpes de Marmoush y Salah. Los contuvo con cuatro jugadores inamovibles a lo largo de una jornada en la que el hombre más feliz de la cancha fue el árbitro gabonés Pierre Atcho, decididamente contento de disfrutar del día más importante de su vida profesional.

