El jugador del Algeciras Èric Montes deja el fútbol a los 27 años por salud mental: “Cuando me rompí la rodilla, fue de mis mejores momentos”

Las lesiones graves de rodilla, muy comunes en el fútbol, conducen a los futbolistas a un largo proceso de recuperación que se convierte en una batalla mental para volver a competir. Pero el caso de Èric Montes (27 años, Manresa), excanterano del Barcelona, ha roto la norma. Su lesión le sirvió para detenerse y reconocer su sufrimiento cada vez que se despertaba para ir a entrenar o disputar un partido. “Cuando me rompí la rodilla, fue de los mejores momentos de mi vida mentalmente, pese al dolor. No tenía que ponerme una careta para ir a entrenar”, explicó Montes el pasado viernes, cuando anunció su retirada del fútbol profesional.

El excentrocampista del Algeciras dio sus explicaciones tras el partido entre su último equipo y el Villarreal B (0-0), y aseguró que hace años pensaba dar este paso, en concreto desde que dejó el Albacete, en 2022. “No lo he dejado antes porque me preguntaba qué iba a ser de mí y creía que la gente diría que soy un fracasado. Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo click”, confesó el futbolista manresano.

Montes ha decidido parar, dejar a un lado el deporte profesional y volver a casa. “Ahora puedo empezar de cero en Manresa, en mi ciudad, y ser feliz. Quiero estar en mi casa. No quiero sufrir más”, arguyó. A pesar de esta decisión, explicó que no reniega del fútbol. “Me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero sufrir más. Quiero volver a disfrutar del fútbol con ilusión, como un niño en el recreo”.

Este lunes, además, el ya exfutbolista profesional ha publicado un comunicado por redes sociales en el que ha agradecido el apoyo recibido durante estos tres días desde el anuncio de su retirada y ha reconocido el gran trato recibido por el Algeciras. “Yo, Eric Montes, estoy feliz, con ilusión y energía para empezar desde cero una nueva vida lejos del fútbol de exigencia exclusiva y profesional. Desde hoy, lo único que quiero para mí es sentir ilusión, ser feliz y tener energía al despertarme”, explicó.

Èric Montes se formó en la cantera del FC Barcelona y llegó a ser el capitán del equipo juvenil azulgrana, donde compartió vestuario con grandes nombres como Marc Cucurella, Iñaki Peña, Óscar Mingueza o Abel Ruiz. Posteriormente, pasó por la Cultural Leonesa, el Albacete y el Nàstic, hasta llegar al Algeciras, su último club.

El oriundo de Manresa se suma a una larga lista de deportistas que en algún momento expresaron públicamente su mal momento respecto a la salud mental, como ya lo hicieron Ricky Rubio, Andrés Iniesta, Simon Biles o Álvaro Morata, uno de los casos más recientes en el fútbol y en el deporte español.