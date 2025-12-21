Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
LALIGA EA Sports jornada 17
Villarreal
Villarreal
- -
sin comenzar
Barcelona
Barcelona
LIGA

Las contradicciones del joven Villarreal se miden ante el Barcelona

El tercer clasificado de la Liga recibe a los azulgrana en plena crisis de lesiones y expuesto a la inmadurez de una plantilla en proceso de acoplamiento

Diego Torres
Diego Torres
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Allan Nyom está cojo. Desde que empezó la temporada, el defensor camerunés del Getafe, de 37 años, sufre problemas físicos en cadena. Pero el 6 de diciembre en La Cerámica su entrenador, José Bordalás, decidió darle la titularidad ante el Villarreal aprovechando lo que parecía una remisión de las molestias. Fue un error. Antes del descanso, Tajon Buchanan encaró a Nyom en el vértice izquierdo del área visitante obligándolo a un esprint. Cuando Buchanan recortó con la derecha, el defensa se quedó clavado y cuando remató con la izquierda gozaba de todo el tiempo del mundo para apuntar bien. Bordalás sustituyó a Nyom ‘ipso facto’. El 1-0 precipitó la victoria del Villarreal y la hinchada lo celebró como un hito. La gente recuerda que hace dos años el equipo luchó por no bajar a Segunda. Ahora se afirma en el tercer puesto de la Liga. La visita del Barcelona (16.15, Dazn y Movistar+) sirve para medir el potencial del equipo en un periodo crítico.

El gol de Buchanan ante el sufriente Nyom disimuló problemas que no han dejado de aflorar en el Villarreal. El equipo venía de empatar 1-1 contra el Antoniano en la Copa y lo que seguiría sería revelador de grandes carencias: derrota 2-3 ante el Copenhague en Champions y eliminación 2-1 ante el Racing en la Copa. Detrás del telón de un mercado de fichajes histórico en el club de La Plana, el que más ha gastado en España este año después del Atlético y el Madrid, con más de 100 millones en reforzar la plantilla, convive la realidad de un equipo en el que los jugadores fundamentales están lejos de su mejor versión.

El pilar de la defensa, el experto Juan Foyth, está lesionado y Renato Veiga, el central llamado a liderar la zaga, es todavía, a sus 22 años, un chico demasiado impulsivo para soportar toda la carga. En la sala de máquinas del mediocampo, verdadero punto de apoyo del equipo, el veterano Dani Parejo, de 36 años, no ha encontrado más ayuda que la que le brinda Santi Comesaña, un interior de excelentes condiciones que muchas veces se ha visto solo a cargo de demasiados departamentos. Thomas Partey, fichado con la idea de que se convirtiera en el timón del proyecto, se ha pasado los primeros meses de la temporada intentando recobrar la forma física perdida después de meses de inactividad y ansiedad derivados de conflictos personales. Pape Gueye, un pivote experimentado, se ha ido a la Copa de África.

“Contra el Copenhague nos podía la ansiedad, y eso te hace cometer más errores”, confesó Comesaña al diario As. Comesaña se ha multiplicado intentando conectar a los atacantes, y los atacantes no siempre han ayudado. Gerard Moreno, el más brillante de los delanteros cuando se trata de abrir defensas cerradas, no sale de su largo bucle de dolencias musculares. Pépé parece deprimido desde que se quedó fuera de la convocatoria de Costa de Marfil para la Copa de África. Y Mikautadze, el jugador más caro de la historia del Villarreal (30 millones pagaron al Lyón el verano pasado), es un joven que no logra hacerse a la idea de que su misión debería consistir en algo más que esperar a que le lleven la pelota para rematarla. El hombre vive tan fuera de cacho que cuando dispone de ocasiones, incluso clamorosas como en Santander o Pafos, suele fallarlas.

“Somos el equipo menos goleado de la Liga pero en dos eliminatorias de Copa necesitamos más de 60 tiros a puerta para meter dos goles”, reflexionó Marcelino. “Nos sobra precipitación. Esa ansiedad de ganar es propia de un equipo joven, pero denota que hay muchísima ambición”.

La inmadurez es tan evidente como la evolución. Al margen de los dos grandes, ningún equipo ha sumado más puntos en Liga que el Villarreal en el año natural de 2025. La visita del Barça llega en mal momento, como casi siempre. Desde la temporada 2007-08, en el umbral de la era Messi, el Villarreal no le gana en casa al Barça. Hoy todo conspira contra el equipo de La Plana, tan crecido y tan golpeado al mismo tiempo, y tan joven, obligado a aprender a marchas forzadas para superar la prueba de Lamine.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Diego Torres
Diego Torres
Es licenciado en Derecho, máster en Periodismo por la UAM, especializado en información de Deportes desde que comenzó a trabajar para El País en el verano de 1997. Ha cubierto cinco Juegos Olímpicos, cinco Mundiales de Fútbol y seis Eurocopas.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Marcelino: “Tengo que adaptarme porque yo voy cumpliendo años y los futbolistas tienen siempre la misma edad”

Diego Torres | Vila-real

El Villarreal se despide de la Copa en El Sardinero

Diego Torres

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  3. Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
  4. La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
  5. Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_