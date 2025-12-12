Jornada 16 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos
El Barcelona se enfrenta a Osasuna, el Madrid visita al Alavés y el Atlético recibe al Valencia
La jornada 16 de LaLiga comienza este viernes con el encuentro entre la Real Sociedad y el Girona, y acaba el lunes 15 con el enfrentamiento entre Rayo y Betis. Para los equipos de arriba, la jornada no debería ser más complicada de lo normal: el Barça se enfrenta al Osasuna, el Madrid al Alavés, el Atlético al Valencia y el Villarreal a sus vecinos, el Levante, colista de LaLiga.
Real Sociedad - Girona (viernes, 21:00)
La Real quiere revertir su mala racha liguera y volver a la senda de la victoria para alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Girona quiere los tres puntos para salir de ellos.
Atlético - Valencia (sábado, 14:00)
Los de Simeone necesitan la victoria para no descolgarse de la lucha por LaLiga mientras que el Valencia quiere dar la campanada y alejarse del descenso llevándose los tres puntos.
Mallorca - Elche (sábado, 16:15)
El Mallorca, a dos puntos del descenso, no se puede permitir fallos, mientras que el Elche, a cinco puntos de Europa, buscará el triunfo paras seguir con sus aspiraciones intactas.
Barcelona - Osasuna (sábado, 18:30)
Los de Flick quieren mantener (o aumentar) su renta de cuatro puntos respecto al Real Madrid. Por su parte, los rojillos buscarán dar la sorpresa para escapar de los puestos de descenso.
Getafe - Espanyol (sábado, 21:00)
Ambos equipos quieren seguir con su buena dinámica. Los catalanes, quintos en liga, quieren seguir soñando con los puestos de Champions, mientras que los madrileños necesitan ganar para ponerse a tiro de piedra de Europa League.
Sevilla - Oviedo (domingo, 14:00)
El Oviedo, segundo por la cola, intentará asaltar el Pizjuán para, si el Girona pierde, salir de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla busca la victoria para salir de su mal momento.
Celta - Athletic (domingo, 16:15)
El equipo gallego quiere seguir con su buena dinámica tras la victoria ante el Madrid, mientras que el equipo vasco quiere asaltar los puestos europeos.
Levante - Villarreal (domingo, 18:30)
El submarino amarillo quiere seguir con sus opciones al título con un triunfo ante el Levante, colista de LaLiga, que necesita ganar partidos desde ya para salvarse.
Alavés - Real Madrid (domingo, 21:00)
El conjunto de Alonso necesita los tres puntos para salir del mal momento que atraviesan: tan sólo una victoria en sus últimos cinco partidos en LaLiga.
Rayo Vallecano - Real Betis (lunes, 21:00)
Los verdiblancos quieren asaltar el fortín de Vallecas para seguir en puestos europeos. El equipo madrileño por su parte buscará la victoria ante su afición para acercarse a Europa.
