GP de China de F1: horarios, resultados y dónde ver las carreras

La segunda parada de la temporada llega al circuito de Shangái tras su paso por Australia

Llega el segundo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 a China. Tras su paso por Melbourne (Australia), donde George Russell se hizo con el triunfo en un doblete de los Mercedes, el campeonato llega al Circuito Internacional de Shangái. Los Ferrari quieren seguir la estela de la escudería alemana tras conseguir la tercera y cuarta plaza en Albert Park con Leclerc tercero y Hamilton cuarto. El pasado domingo los españoles sufrieron. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz informaron de diferentes errores a lo largo de la carrera. Algo que ya avisó Aston Martin, que utilizaría la carrera para probar el coche y la fiabilidad del motor Honda. En China se disputará el primer fin de semana con el formato sprint.

Viernes 13 de marzo

País Libres Clasificación Sprint España 04.30 08.30 Portugal 03.30 07.30 Argentina/Chile 00.30 04.30 Estados Unidos 23.30* 03.30 Colombia/Perú 22.30* 02.30 México 21.30* 01.30

*De la tarde/noche del jueves 12 de marzo

Sábado 14 de marzo

País Carrera Sprint Clasificación España 04.00 08.00 Portugal 03.00 07.00 Argentina/Chile 00.00 04.00 Estados Unidos 23.00* 03.00 Colombia/Perú 22.00* 02.00 México 21.00* 01.00

*De la tarde/noche del viernes 13 de marzo

Domingo 15 de marzo

País Carrera España 08.00 Portugal 07.00 Argentina/Chile 04.00 Estados Unidos 03.00 Colombia/Perú 02.00 México 01.00

Dónde ver el GP de China

El fin de semana en el Circuito de Shangái se podrá ver a través de Dazn.