Fórmula 1
MUNDIAL F1

GP de China de F1: horarios, resultados y dónde ver las carreras

La segunda parada de la temporada llega al circuito de Shangái tras su paso por Australia

Imagen del inicio de carrera del GP de Australia.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Llega el segundo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 a China. Tras su paso por Melbourne (Australia), donde George Russell se hizo con el triunfo en un doblete de los Mercedes, el campeonato llega al Circuito Internacional de Shangái. Los Ferrari quieren seguir la estela de la escudería alemana tras conseguir la tercera y cuarta plaza en Albert Park con Leclerc tercero y Hamilton cuarto. El pasado domingo los españoles sufrieron. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz informaron de diferentes errores a lo largo de la carrera. Algo que ya avisó Aston Martin, que utilizaría la carrera para probar el coche y la fiabilidad del motor Honda. En China se disputará el primer fin de semana con el formato sprint.

Viernes 13 de marzo

PaísLibresClasificación Sprint
España04.3008.30
Portugal03.3007.30
Argentina/Chile00.3004.30
Estados Unidos23.30*03.30
Colombia/Perú22.30*02.30
México21.30*01.30

*De la tarde/noche del jueves 12 de marzo

Sábado 14 de marzo

PaísCarrera SprintClasificación
España04.0008.00
Portugal03.0007.00
Argentina/Chile00.0004.00
Estados Unidos23.00*03.00
Colombia/Perú22.00*02.00
México21.00*01.00

*De la tarde/noche del viernes 13 de marzo

Domingo 15 de marzo

PaísCarrera
España08.00
Portugal07.00
Argentina/Chile04.00
Estados Unidos03.00
Colombia/Perú02.00
México01.00

Dónde ver el GP de China

El fin de semana en el Circuito de Shangái se podrá ver a través de Dazn.

