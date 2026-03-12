GP de China de F1: horarios, resultados y dónde ver las carreras
La segunda parada de la temporada llega al circuito de Shangái tras su paso por Australia
Llega el segundo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 a China. Tras su paso por Melbourne (Australia), donde George Russell se hizo con el triunfo en un doblete de los Mercedes, el campeonato llega al Circuito Internacional de Shangái. Los Ferrari quieren seguir la estela de la escudería alemana tras conseguir la tercera y cuarta plaza en Albert Park con Leclerc tercero y Hamilton cuarto. El pasado domingo los españoles sufrieron. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz informaron de diferentes errores a lo largo de la carrera. Algo que ya avisó Aston Martin, que utilizaría la carrera para probar el coche y la fiabilidad del motor Honda. En China se disputará el primer fin de semana con el formato sprint.
IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪— Formula 1 (@F1) March 9, 2026
We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx
Viernes 13 de marzo
|País
|Libres
|Clasificación Sprint
|España
|04.30
|08.30
|Portugal
|03.30
|07.30
|Argentina/Chile
|00.30
|04.30
|Estados Unidos
|23.30*
|03.30
|Colombia/Perú
|22.30*
|02.30
|México
|21.30*
|01.30
*De la tarde/noche del jueves 12 de marzo
Sábado 14 de marzo
|País
|Carrera Sprint
|Clasificación
|España
|04.00
|08.00
|Portugal
|03.00
|07.00
|Argentina/Chile
|00.00
|04.00
|Estados Unidos
|23.00*
|03.00
|Colombia/Perú
|22.00*
|02.00
|México
|21.00*
|01.00
*De la tarde/noche del viernes 13 de marzo
Domingo 15 de marzo
|País
|Carrera
|España
|08.00
|Portugal
|07.00
|Argentina/Chile
|04.00
|Estados Unidos
|03.00
|Colombia/Perú
|02.00
|México
|01.00
Dónde ver el GP de China
El fin de semana en el Circuito de Shangái se podrá ver a través de Dazn.
