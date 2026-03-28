El pelotón ciclista corre en la Volta con un termómetro a cuestas

Después de cada etapa de la Volta a Catalunya, varios ciclistas se quitan un pequeño aparato que llevan bajo el maillot, entre el pecho y la axila izquierda. Es el CORE, un sensor que mide la temperatura corporal en tiempo real, parámetros que ayudan a optimizar el rendimiento y prevenir el sobrecalentamiento, por más que todavía no existe la panacea para resolver esos momentos en los que el cuerpo entra en estado febril por el esfuerzo y el calor.

No hace tanto, en vez de usar este sensor, los ciclistas ingerían una cápsula con un sensor interno que, una vez expulsado del cuerpo entre heces, servía para estudiar los datos de la temperatura interna. Pero era demasiado intrusivo. Por lo que la empresa suiza Greenteg desarrolló el CORE, compacto, inalámbrico y de fácil colocación en la banda del pulsómetro, que arroja datos en tiempo real y a través de Bluetooth en una App de móvil. O, cuando están en carrera, en dispositivos como los ciclocomputadores Garmin, Hammerhead... En el UAE, utilizan Wahoo. “Nosotros durante una carrera no podemos ver esos datos porque la telemetría está prohibida, pero ellos sí que pueden verlo en la pantalla de la bici”, explica Matxín, su director. “El problema”, intercede Imanol Erviti, exciclista profesional y director deportivo de Ineos; “es que no es fácil todavía aplicar estrategias para mitigar esa subida del calor corporal. Es información interesante, pero está en desarrollo y todavía no se le saca el partido necesario”. Recoge el testigo David Castol, médico del EF, equipo que en un par de semanas empezará a usar el CORE. “Así es, todavía no hay decisiones específicas, por lo que de momento recopilamos información. Pero si tienen que hacer entrenamiento específico con hora y media en rodillo con mucha ropa, sirve para ver cómo responden al aumento de temperatura, si hay que hacer modificaciones…”.

Los equipos, en cualquier caso, esperan que más pronto que tarde existan soluciones al problema. “Sí, porque cuanta más temperatura alcanzas durante un entreno o una competencia, baja el rendimiento, puedes entrar en deshidratación y sobre todo afecta a nivel muscular ya que se reduce la capacidad de utilizar el glucógeno”, señala Castol. Interviene Erviti: “Además de que cada corredor tiene sus propios parámetros”. Y remata Matxin: “Eso es. Esto es como los vatios. Unos mueven más y otros menos. Pues con la temperatura, a unos les afecta más y a otros menos. Pero con los datos del CORE saben si tienen que beber algo frío, si tienen que bajar un poco el ritmo…”.

En los Juegos Olímpicos de Tokio ya se popularizaron estos sensores, por eso de la mezcla de calor y humedad, que ahora usan los equipos profesionales ciclistas. Pero falta tiempo y la receta para combatir a esa subida de temperatura corporal en carrera.