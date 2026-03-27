Vingegaard, exhibición y más de media Volta en el bolsillo

Allá va Vingegaard, plato grande y arrancada de fuego, que me siga quién pueda. Y se hace oscuro, fundido a negro; nadie le tose ni le persigue, nadie capaz de cogerle la rueda, ni siquiera un Evenepoel al que le salen grilletes. Se marcha solo el danés, rodillo imperial camino del cielo y del éxito, suya es la gloria. Por detrás, sin embargo, los ciclistas juegan y serpentean, admiten que hay un ogro en el pelotón y que lo suyo no pasa de ser actores secundarios, que ya hay un campeón. Piden turno Gall y Lenny Martínez. Pero sobre todo lo festeja Vingegaard en lo alto del Coll de Pal, conquistador de la etapa reina y posiblemente de la Volta, ya con casi un minuto de ventaja. Una exhibición mayúscula, un ciclista de época que solo encuentra en Pogacar la piedra de su zapato.

Amaneció en La Seu d’Urgell y poco tardaron en aparecer los ciclistas por la carretera, algunos aficionados y un buen puñado de profesionales -ahora uno del Uno-X, luego otro del Movistar y más tarde uno del EF- que bajaban desde Andorra para hacer unos kilómetros y, de paso, saludar a los compañeros, que ya miraban al frente porque venían curvas y cinco puertos por delante con las montañas repletas de nieve como fondo de pantalla. No en vano, a esa hora también llegaban los primeros enamorados del esquí a las estaciones de La Molina y La Masella, día de gozo porque no había apenas afluencia y la nieve sigue siendo abundante. Pero muchos se acercaron a La Seu a curiosear, también a animar y, claro, a pedir fotógrafos y cualquier recuerdo de los equipos para engrosar la colección. La fiesta estaba a punto de empezar.

Antes de empezar, sin embargo, la organización, en atención a las posibles fuertes rachas de viento, redujo un pelo la crudeza de la prueba al quitar 2,2 kilómetros de la cima a Coll de Pal, el último puerto, que seguía erigiéndose para los ciclistas con 16,7 km por delante con pendientes de hasta el 12%. Pero tanto le dio a Veistroffer El Galo, que atacó cuando se encendió la luz verde para poner tierra de por medio, para contar cada etapa por una fuga, capaz de conquistar todas las cimas menos una hasta el momento, esforzado ciclista en defender su maillot de la montaña. Pero ayer se le acabó el motor porque se le unieron 14 valientes que retaron al pelotón, ilusionados en que les dejaran hacer y que cuando comenzasen las hostilidades por detrás fuera demasiado tarde. Sucedió, sin embargo, que la pugna se dio entre ellos, poco entendimiento y selección de los más fuertes. Esos fueron Marc Soler (UAE), Ciccone (Lidl-Trek), Rubio (Movistar), Piganzoli (Visma) y Lecerf (Quick-Step). Venían curvas.

Pasaron por el Puerto Colldarnat y sus 18 giros en herradura casi enlazadas y siguieron por el Coll de Josa para medirse con el Coll de Fumanya, un puerto de Primera Categoría, que, pese a ser 6,7 km al 7%, tiene rampas de hasta 23%. Mucha tralla que quiso endurecer Bora, siempre al frente del pelotón, para evitar sorpresas y para que fuera Evenepoel el que se jugara el triunfo de etapa con permiso de los demás gallos. Un ritmo abrasador que desmigaba y hasta partió por momentos a la serpiente multicolor. Quedaba más, claro, Collada Sobirana, que tenía pendientes del 15%. Más madera, más castigo para las piernas. Lo padeció por delante Rubio, tremenda pájara, y ya solo tres en liza, que poco menos de un minuto tenían de ventaja antes de la última montaña, barbecho de fiasco. O eso parecía porque Ciccone arrancó en las faldas del último puerto, focalizado en encontrar un ritmo que le llevara al laurel, él solo contra todos. Se quedó con las ganas porque Vingeggard dijo la suya.

Alcanzado el Coll de Pal, Ineos tomó la iniciativa y trabajó para Onley, otro que se pedía estar en la lucha por el cetro. Pero todo lo dinamitó un arrebato del Landismo, un ataque de Mikel Landa que no llegó a ningún lado pero que activó las impaciencias y ambiciones del resto. Lo probó Felix Gall y con él se juntaron Lipowitz y Lenny Martínez, un trío de peso que ponía a lo demás con los pelos de punta. Así que Vingegaard, con 6,9 kilómetros por delante, apretó al turbo y, por más que Evenepoel le hiciera de lapa un trecho, pronto cedió a la ley del más fuerte. Adiós a la Volta, adiós al discurso de que puede resistir con los mejores en los puertos, adiós a Vingegaard. Lo festejó el danés, beso al anillo y brazos abiertos, sonrisa de suficiencia porque se sabía el mejor. Por detrás, Gall, Martínez y Lipowitz. Y, derrotado, ya a 1m38s, Remco, que descarta el tú a tú en la Volta. “Me he sentido muy fuerte en los últimos kilómetros y estoy muy contento”, resolvió Vingegaard tras la etapa; “la Volta es una gran carrera y no vengo a prepararme, que también, sino para ganar. Así que mañana intentaré ganar de nuevo”. Los demás, seguramente, lo verán desde atrás.