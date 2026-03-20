Luka Doncic entra en erupción con los Lakers: anota 100 puntos en menos de 24 horas

No son los 100 puntos en un partido de Wilt Chamberlain, pero no dejan de ser registros espectaculares. Las gradas de Miami, rendidas a su actuación, le cantaron incluso el “¡MVP, MVP!”. Luka Doncic brilló con 40 y 60 puntos en menos de 24 horas para apuntalar la magnífica racha de ocho triunfos seguidos de Los Angeles Lakers, terceros clasificados en la Conferencia Oeste cuando queda menos de un mes para el arranque de los playoffs de la NBA. El astro esloveno de 27 años, con problemas personales fuera de la pista, lleva una racha excepcional dentro de la misma con promedios de 40,9 puntos, 8,9 rebotes y 7,4 asistencias durante este empujón clave de su equipo.

La estrella de L.A. fue celebrada por el público, sus compañeros y rivales por igual, y es que hacía una década, desde el legendario último encuentro de Kobe Bryant en abril de 2016, que un jugador de los Lakers no alcanzaba los 60 puntos. A pie de pista presenció la velada el tenista Carlos Alcaraz, que departió distendidamente con el protagonista de la jornada una vez finalizado el encuentro. “Cuando escuchas a todo el pabellón cantar ‘MVP’ se te pone la piel de gallina. Es lo que todo jugador querría escuchar, así que ha sido muy especial”, valoraba Doncic. Se trata de la segunda mejor anotación de su trayectoria, después de los 73 tantos que logró en enero de 2024 ante los Hawks cuando todavía era miembro de los Mavericks e igualando los 60 que metió a los Knicks en diciembre de 2022. Nunca un rival en Miami había anotado tantos puntos en un partido.

Los Lakers ganaron por 126-134 en el Kaseya Center con una serie de 18 de 30 en tiros de campo y 9 de 17 en triples del esloveno, que también anotó 15 de 19 desde la línea de tiros libres. El canterano del Real Madrid agregó siete rebotes, cinco robos y tres asistencias a su cosecha, y estuvo acompañado por un LeBron James que hizo historia al igualar a Robert Parish como el jugador con más partidos de temporada regular disputados en la liga, 1.611 ambos. El veterano astro aportó 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en la señalada velada, donde Austin Reaves aportó también 18 tantos, pero Doncic se llevó todos los focos.

“Cuando metió tres triples seguidos para empezar el segundo tiempo, allí prendió la mecha. A partir de ahí fue una demostración espectacular de tiro… hay que darle crédito a él y también a todo el grupo, porque han estado jugando un baloncesto excepcional”, valoraba Erik Spoelstra, entrenador de unos Heat comandados por los 28 tantos y 10 rebotes de Bam Adebayo, el pívot que recientemente alcanzó los 83 puntos, la segunda mejor marca de la liga. “Ha metido tiros muy, muy complicados”, le piropeaba. Miami lideraba 65-59 al receso, pero la erupción del esloveno, con 39 puntos en el segundo tiempo, cambió las tornas del encuentro.

El cómputo de 100 puntos en noches consecutivas también acaparó titulares. En la víspera de su festín de 60 puntos, Doncic endosó 40 tantos a los Houston Rockets para liderar otro triunfo angelino a domicilio por 116-124, una actuación que acompañó con nueve rebotes y 10 asistencias. En la racha triunfal de ocho encuentros de L.A., el esloveno no ha bajado ni un día de los 30 puntos y ha superado los 50 en dos ocasiones. El base comanda la tabla de anotadores de la liga con 33 puntos por partido. “Está jugando tan bien como cualquiera al baloncesto. Ha elevado su nivel de juego en este momento tan importante para el equipo, y ha elevado también el juego de sus compañeros. El nivel de confianza que todos tenemos en él para cerrar los partidos es enorme. Ha estado fantástico, creo que es uno de los mejores jugadores del mundo y por eso debería ser considerado para el MVP”, comentó J.J. Redick, su entrenador.

El mayor piropo para Doncic, sin embargo, llegó por parte de otra leyenda de los Lakers. “Históricamente, los Lakers han tenido jugadores decisivos. Kareem y su skyhook, Magic y su juego. Kobe, Shaq… Pero no creo que hayamos tenido un jugador tan consistente y dominador como Luka Doncic. Su manera de controlar el juego, su capacidad para anotar desde cualquier sitio, y además es capaz de sacarle faltas al rival. Es espectacular”, apuntaba James Worthy, siete veces All Star y campeón de la NBA en tres ocasiones.

El dulce momento de Doncic sobre la pista contrasta con sus problemas familiares fuera de la misma. El esloveno anunció recientemente a través de un comunicado la separación con su prometida y novia desde la infancia, la modelo Anamaria Goltes. La expareja se encuentra en una batalla legal por la custodia de sus dos hijas, que por ahora se encuentran fuera de Estados Unidos. El jugador se ausentó de un par de partidos a comienzos de diciembre de 2025 para asistir al nacimiento de Olivia, la pequeña de la familia, en Eslovenia.