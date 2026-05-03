Nelly Korda, la forja de la número uno del golf mundial

El tradicional chapuzón de la campeona en el lago junto al hoyo 18 fue sustituido el pasado domingo por un baño en una pequeña piscina construida para la celebración. Nelly Korda ejecutó el salto sujetándose las piernas con las manos en una perfecta bomba, la misma elegancia con la que la golfista estadounidense acababa de conquistar en el Memorial Park de Houston el Chevron Championship, el primer grande de la temporada y el tercero en su palmarés a los 27 años. El triunfo le devolvió la corona de número uno mundial por delante de la tailandesa Attaya Thitikul y la consagra como el gran icono del golf femenino en un circuito americano (LPGA) necesitado de una referente con gancho.

Nelly Korda reúne todas las condiciones de una figura mediática: un juego imponente adornado por la belleza de su swing, buena planta y carisma. Como adorno le acompaña ese apellido que remite al tenis. Su padre, Petr, fue número dos mundial y ganó el Open de Australia de 1998 pocos meses antes de que naciera Nelly. Su madre, Regina Rajchrtova, también tenista, fue olímpica en los Juegos de Seúl. La hija mediana de los dos jugadores checos llegó al mundo en Florida y creció envuelta en el deporte. Su hermana mayor, Jessica, de 33 años, también es golfista profesional, y el pequeño de la saga, Sebastian, de 25, eligió la raqueta y hoy es el número 40 de la ATP.

A todos les ha superado Nelly Korda, número uno, ganadora de tres grandes y oro olímpico en Tokio 2021. Ese año celebró su primer major, el Campeonato de la PGA, y entonces se adivinaba una época de mayor dominio del que ha disfrutado. Korda conquistó el Chevron en 2024 y ha repetido éxito en 2026, la cumbre de una carrera que incluye sendos segundos puestos en el US Open y el Open Británico y 17 victorias en el LPGA.

“Tiene muy pocas debilidades”, afirma la española Paula Martín, que se entrenó con ella en el Chevron; “jugamos nueve hoyos juntas y falla poquísimo, coge muchas calles, va larga… Su punto fuerte son los hierros medios y largos a green. Ahí su precisión es notablemente mejor que la media y eso es lo que la diferencia de las demás, esa consistencia y cómo le pega a la bola. De carácter, va mucho a lo suyo, tiene mucha determinación. Por eso es la número uno”. Azahara Muñoz, una de las grandes figuras españolas junto a Carlota Ciganda, analiza: “Tiene un físico que podría haber hecho el deporte que quisiera. Juega al golf demasiado bien, lo bien que le pega a la bola es un espectáculo. Tiene un carácter 10 para el golf, es tranquila, no se altera, no se come la cabeza. Eso en este deporte es súper importante. Su figura es muy importante porque es americana en un deporte que siempre dominaban las asiáticas y, aunque esté feo decirlo, es muy atractiva y eso ayuda”.

Korda luce este curso la mejor media de golpes del circuito americano, 68,11 por vuelta, y su secuencia de resultados es abrumadora: en cinco torneos jugados suma dos triunfos y tres segundos puestos. La estadounidense vuela gracias a un mejor estado físico y sobre todo psicológico. Atrás ha quedado el bloqueo mental que la dejó en blanco en 2025 tras conquistar siete títulos en 2024. “Fue súper frustrante. Mis estadísticas eran mejores que la temporada anterior pero tenía cero trofeos junto a mi nombre. Empecé a analizarlo todo, a pensar demasiado, y eso me paralizó... A veces solo hay que dejarse ir. Ahora sé lo que puedo controlar, mi esfuerzo, mi trabajo diario, y lo que no. He sacado eso de mi cabeza”, cuenta la mejor golfista del planeta. Hoy domina mejor sus emociones y es más calculadora a la hora de decidir cuándo arriesgar o no.

Fuera del campo es una chica enganchada a las redes sociales y una exigente consumidora de café. En la cancha es una competidora feroz que recibe los ánimos y las felicitaciones de LeBron James y de Carlos Alcaraz por su tercer grande. El golf celebra a una número uno como Nelly Korda.