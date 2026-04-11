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Deportes
masters de augusta

La tienda de Augusta que factura 10 millones al día y cuya estrella es un gnomo

Los productos oficiales del Masters solo se venden físicamente durante la semana del torneo y en un establecimiento dentro del campo que es una mina de oro

Los famosos gnomos de Augusta. ERIK S. LESSER (EFE)
Juan Morenilla
Juan Morenilla
Augusta -
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La otra estrella del Masters de Augusta es un señor con barba, pantalones claros, polo blanco y verde de rayas, chaleco azul y gorra verde. En la mano derecha sostiene un paraguas que este año no va a necesitar, y en la izquierda un café. Mide 32 centímetros y cuesta 59,50 dólares. Es el famoso gnomo de jardín que se ha convertido en los últimos años en el producto más codiciado en la tienda oficial del torneo. Es lo exclusivo dentro de lo exclusivo.

Los productos oficiales del Masters de Augusta no se pueden comprar online en ningún momento. Solo salen a la venta físicamente durante una semana al año, la semana en que se disputa en abril el primer grande de la temporada. Y únicamente en una tienda situada dentro del club de Augusta National. Para adquirir uno de los cientos de productos diferentes hay que pagar primero la entrada para presenciar en directo el Masters.

La tienda es una mina de oro como no hay otra en el deporte mundial. Los clientes enfilan el establecimiento nada más se abren las puertas del recinto y las colas se alargan hasta la hora y media de espera. En la entrada, varios empleados usan unas tablets en las que vienen marcados en verde, amarillo y rojo los niveles de ocupación. Los gnomos desaparecen enseguida. Dos personas se dedican exclusivamente a cogerlos de un mueble y entregarlos en mano a cada aficionado que muerde en busca de la presa. En apenas una hora se han agotado las existencias disponibles cada día y toca madrugar la jornada siguiente para probar fortuna. Hay quien compra el gnomo para alimentar la colección de los años anteriores (cada temporada es diferente) y quien busca hacer negocio. Esos 60 dólares se convierten en más de 1.000 por unidad por Internet, una reventa alimentada por el rumor, no desmentido por Augusta, de que es el último año de vida de la figura.

Un pequeño ejército de cajeros escanea cada producto en un continuo chorro de ingresos. Se calcula que son 277 dólares por segundo, 16.000 cada minuto, un millón a la hora y 10 millones diarios. La mitad de las ganancias del Masters sale de esas paredes.

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