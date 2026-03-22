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Deportes
Mundial de Atletismo

Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo

El murciano sube al primer cajón del podio con un tiempo de 3m 39,63s y conquista su segundo título mundial tras el conseguido en la prueba de 800 metros en 2022 en Belgrado

Mariano García celebra su triunfo en la final de los 1.500 metros en el Mundial de Atletismo en Torun (Polonia).Kacper Pempel (REUTERS)
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Mariano García se ha proclamado campeón del mundo en pista cubierta en la prueba de 1.500 metros este domingo en Torun, Polonia. El murciano se sube al primer cajón del podio tras conseguir una marca de 3m 39,63s y se convierte en el único atleta en conseguir el oro mundial en la prueba de 800m y 1.500m. Con esta medalla, España suma tres en su casillero tras las dos platas logradas el sábado en el 4x400 de relevos mixtos y en el 60 metros vallas de Quique Llopis. La plata ha sido para Isaac Nader con 3m 40,06s, mientras que el bronce fue para el australiano Spencer, con 3m 40,26s. Por su parte, Carlos Sáez, el otro español en esta final, acabó octavo, con 3m 42,46s.

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