Quique Llopis consigue la medalla de plata en 60 metros vallas en el Mundial de atletismo

Bien puede estar el siglo XXI ya avanzado más de un cuarto, que el atletismo español sigue en el siglo XX, en manos de apasionados que se dejan el alma superando dificultades para que los prodigios que nacen no se agosten. En los pies de prodigios de voluntad, paciencia y determinación como los cuatro del relevo mixto, medalla de plata al mediodía; como el vallista Enrique Llopis, que por la tarde, ya noche cerrada, sumó su medalla de plata al botín español. La medalla más inesperada vista la exhibición de rivales pasmosos en series y semifinales. Detrás de ambos metales, la sombra rotunda del técnico Toni Puig, un mago.

En los pasillos del pabellón inmenso, el atletismo español es también Colin Jackson, el legendario puma de Cardiff (7,30s en 60m vallas; 12,91s en los 110mv) contándole al compañero de As Juanma Bellón lo magnífico que es Quique Llopis, del que habla con ojos chispeantes de cómo puede ganar hoy la final (21.02), si antes pasa series (10.34) y semifinal (19.48) “Todo depende de la salida. Fulgurante, decidida”, dice. “La diferencia entre 7,45s [la marca de Llopis] y 7,37s [los rivales] es esto, un palmo, un roce, un apoyo menos fuerte, es imprevisible”.

Más delgado, fino, que nunca, visto desde lejos, Llopis tiene calma de camarero granadino, sin bulla, por favor, y físico, paso, y profundidad, de 110m vallas, y tiene un pacto con la inercia. “Suena muy fuerte ser medallista, la verdad”, dice, siempre sensato. “Pero, bueno, sabíamos que podíamos estar peleando una de ellas”.

De cerca, es una tormenta de nervios y dudas antes de la serie: una venda en un tobillo delata un golpe, el miedo. Usa los 60m para mejorar detalles técnicos, como unos centímetros de llegada antes a la primera valla para pasarla más recta, sin parábola que frena, que le permitan robar milésimas en una especialidad más igualada aún que los sprints lisos. Lo trabaja todo en complicadísimos (por un problema de instalaciones) entre en su Gandía con Toni Puig. Pese a todo ello, la temporada invernal está siendo grande (récord nacional, 7,45s, conseguido dos veces, quinta mejor marca de los participantes), como grande es su ambición por subir al podio, peleándose, aspirándolos, chupándoles centésimas a los mejores. 7,50s en la serie al amanecer; 7,46s, en la semifinal, por la tarde, ya el sol escondido, noche cerrada junto al Vístula. Una hora después, tobillo izquierdo aún vendado de blanco, la final. Todo el mundo hablaba del francés Belocian (7,42s en semifinales), del polaco Jakub Szymansky, que han volado en 7,37s este invierno, el héroe local. Y, sobre todo, bocas abiertas admiradas, viendo volar sobre las cinco vallas al norteamericano Trey Cunningham, 7,35s, mejor marca mundial del año, en la semifinal. Nada le hace perder el pulso a Llopis, que ha sobrevivido a una caída terrible en Estambul, que ha sido cuarto en Mundiales y Juegos Olímpicos. Que sabe que el podio llegará. Se come al mundo en la final. Bate, otra vez, el récord de España. Solo le supera Szymanski (7,40s). Detrás, Cunningham (7,43s). “Al final, más que un peso, es un objetivo cumplido que teníamos marcado y sobre todo nos da mucha confianza para el aire libre”, resume. “Hemos salido con todo, las sensaciones han sido buenísimas, pero aún hay algo más que dar. Lo dejaremos para el futuro”.