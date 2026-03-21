España se cuelga la medalla de plata en el relevo mixto 4x400 en los Mundiales de atletismo
En una prueba que se estrenó en Torun, Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás se suben al segundo escalón del podio, solo por detrás de Bélgica. El bronce fue para Polonia tras la descalificación de Jamaica
Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás consiguieron este sábado la plata en el relevo mixto 4x400, una prueba que se estrenó en el programa de los Mundiales de atletismo en pista cubierta en esta edición de Torun (Polonia). El cuarteto español, que estableció su mejor marca de la temporada con 3m16,96s, solamente cedió ante Bélgica (3m15,60s), que dominó toda la prueba. El bronce fue inicialmente para Jamaica con 3m17,13s, pero minutos después fue descalificada por cambio irregular en el polémico primer intercambio, por lo que cerró el podio Polonia (3m17,44s). Es la primera medalla que logra España en la cita que se celebra en la región polaca de Cuyavia y Pomerania.
El hecho de salir por la calle 1 perjudicó en el primer relevo a Markel Fernández, que entregó último el testigo, pero el equipo español se vio beneficiado por una caída entre neerlandeses y estadounidenses causada por el tumulto y otra caída que hubo en el momento del cambio. Paula Sevilla no se vio afectada por el percance y comenzó su carrera en cuarta plaza. La atleta de La Solana metió de lleno a España en la pugna por las medallas al entregar la posta a David García, quien se fajó para manener las opciones antes de dar paso a Blanca Hervás, finalista en el plano individual en Torun.
La madrileña supo administrar sus fuerzas. Se mantuvo a algo más de un metro de la jamaicana Leah Anderson sin permitir que se la acercara más de lo debido la polaca Justuna Swiety-Ersetic y remató pletórica en la recta final para superar a la caribeña y dar a España la primera medalla en estos Campeonatos Mundiales. La caribeña se tuvo que conformar con la tercera posición inicialmente, pero después fue descalificado el equipo y subió al podio el conjunto anfitrión.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]
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