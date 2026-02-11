Daniel Milagros estrena el historial de España en el patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de invierno

Mil metros a máxima intensidad. Dos vueltas y media al óvalo de 400 que, en la mastodóntica feria de Milán, a apenas diez kilómetros del Duomo, resumen en la mayoría de los casos cuatro años de exhaustiva preparación hacia los Juegos Olímpicos de invierno. En el caso de Daniel Milagros, el plazo se reduce a la mitad, y es que dos años, tan solo dos, es el tiempo que ha transcurrido desde que el joven patinador navarro, de 23, aceptó la propuesta de su entrenador, Ángel Arraras, para dejar atrás las ruedas, lanzarse al vacío y “probar suerte” en otro patinaje, el de velocidad sobre hielo, con la mirada puesta en Milán-Cortina 2026.

En el óvalo del Speed Skating Stadium, sede olímpica que cobija a 7.500 espectadores en el extrarradio de la capital lombarda, las cuchillas impulsan a los competidores por encima de los 60 kilómetros por hora. Milagros, primer español en la historia de la disciplina (este jueves será el turno del segundo, Nil Llop, en los 500 metros), aparece en escena en el segundo de los 15 duelos de la final olímpica. A su vera, el canadiense Anders Johnson, también de estreno, pero representante de una bandera cuyo bagaje histórico (42 medallas en la modalidad) dista mucho del existente en España.

“Son potencias enormes, a su lado nos vemos un poco como hormiguitas”, admite el navarro, que saluda al respetable, respira hondo y se lanza con el pistoletazo de salida a dibujar y entrelazar las hojas de sus patines por la primera de las cinco curvas a izquierdas que componen el recorrido de la final olímpica. Se le escapa, sin embargo, la estela de Johnson, campeón del mundo por equipos en 2024, que acelera en el tramo final y cruza la línea de meta con notoria ventaja. Milagros detiene el crono en 1m11s25 tras completar los mil metros por encima de los 50 kilómetros por hora, pero se queda a más de un segundo de su mejor marca personal, registro que le relega a la última posición de la final, de donde no se moverá hasta la conclusión.

Jordan Stolz celebra el récord olímpico tras ganar su manga este miércoles en Milán-Cortina. Yves Herman (REUTERS)

Enciende al público italiano el local Daniele Di Stefano, quien, también con pasado en el patinaje sobre ruedas, marca el mejor tiempo en la quinta tanda (1m7s65) tras remontar con foto finish al canadiense Laurent Dubreuil, a quien se impone por solo cuatro centésimas. Le arrebata el sueño del oro poco después el neerlandés Kjeld Nuis, veterano de 36 años y punta de lanza de una potencia con 133 medallas olímpicas, más que ningún otro país en la historia de los Juegos.

Es a partir de entonces, con solo cuatro duelos por disputarse en el hielo ya desgastado sobre los bloques de madera de la feria lombarda, cuando comienzan a caer como manzanas caen de un árbol los mejores registros de la tarde. Uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco patinadores superan a Nuis antes de la conclusión, entre ellos, el fenómeno estadounidense Jordan Stolz, que a sus 21 años, y ya campeón del mundo, se asegura el oro en sus primeros Juegos con récord olímpico incluido (1m6s28). Le acompañan en el podio final el oranje Jenning de Boo, un año mayor (1m6s78), y el chino Ning Zhongyan, de 26 (1m7s34), único asiático entre los nueve mejores clasificados.

