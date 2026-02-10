Eugenio López-Chacarra se aparta del golf para cuidar su salud mental

La cabeza le ha pedido una pausa a Eugenio López-Chacarra, el golfista madrileño que a sus 25 años no deja de vivir en una continua montaña rusa. Estrella amateur en Estados Unidos, saltó al mundo profesional en LIV, la Liga saudí, a golpe de talonario; se convirtió en 2022 en el primer español en conquistar un torneo en la millonaria competición, en Bangkok; bajó su rendimiento hasta quedarse orillado y sin equipo; volvió a la casilla de salida, al circuito europeo como futuro trampolín hasta el PGA Tour; y ahora ha decidido tomarse un parón en su agitada carrera para cuidar su salud mental.

“No ha sido fácil de aceptar. Últimamente, el mayor desafío no ha sido físico; ha sido mental. Creo en ser honesto sobre los altibajos y, ahora mismo, necesito tiempo para resetear, sanar y cuidar mi mente para poder volver más fuerte, más sano y realmente preparado para competir. Me duele apartarme de la competición, que es lo que más me gusta, pero a veces lo más fuerte que puedes hacer es escucharte a ti mismo”, expresó este martes el jugador al renunciar a competir en Kenia la próxima semana como estaba previsto. Hace unos días ya había admitido que algo se había roto en su interior. “Son tiempos difíciles para mí. La salud mental y la felicidad es lo más importante para mí y necesito encontrarlas”, expresó después de fallar el corte en el Masters de Qatar.

El juego no ha acompañado a Chacarra y ahí se ha precipitado el derrumbe. En cuatro torneos este año, fue 15º en el Dubai Invitational, 41º en Bahréin y quedó fuera del fin de semana en el Hero Dubai Desert Classic y en la última etapa en el desierto. La secuencia está lejos del arranque esperado en su objetivo de clasificarse para el circuito americano tras perder ese tren en 2025, cerrado en el puesto 36 de la Race to Dubai, el listado de los mejores en el DP World Tour.

Hoy el madrileño figura en el 143º escalón del ranking mundial y su última victoria data de marzo pasado en el Abierto de la India. Había cerrado entonces la etapa de LIV con un sabor amargo. “Me dio cosas en la vida que no pensaba que pudiera tener con 25 años, pero en los últimos tiempos perdí la motivación. Salir me ha dado la ambición de volver a mi nivel y he recuperado la ilusión que tenía de niño. LIV es lo que es, solo se juega por dinero”, explicó a EL PAÍS el pasado octubre en el Open de España. Con su triunfo en Bangkok ingresó por un torneo de tres días un cheque de 4,88 millones de euros, el mayor premio que ha conseguido nunca un deportista español por una única competición. Una gran oferta económica, “irrechazable”, le había convencido de fichar por la Liga saudí en lugar de acabar sus estudios de Finanzas y Psicología en la universidad de Oklahoma como le había prometido a sus padres. Pero después de aquel sonado bingo, su hoja de servicios comenzó a descender: 16º clasificado como miembro de los Fireballs en 2022 en la Liga saudí; 32º en 2023; y 39º en 2024 hasta verse fuera de cualquier formación y hacer las maletas. Se había abandonado físicamente, admite, y en su vuelta a los inicios perdió 11 kilos de peso.

Donald Trump y Eugenio López-Chacarra, en julio pasado en Washington, en una imagen de la cuenta de Instagram del golfista español. via instagram de Eugenio López-Chacarra

Chacarra es un joven fuera de lo común por su ajetreada trayectoria y por su amistad, asegura, con el presidente estadounidense, Donald Trump. “Soy parte de la familia Trump Golf”, comentaba a este periódico; “son un patrocinador mío. Es una familia que siempre me ha ayudado y tengo una gran relación con ellos. Tengo la suerte de conocer al presidente, he jugado al golf varias veces con él y ha estado espectacular conmigo. Es un lujo tenerle como asesor y como ayudante. Me dejan jugar y entrenar en todos sus campos de golf en todo el mundo”.

La penalización para jugar en el PGA Tour finalizó el pasado septiembre. Queda ahora que el joven que apuntaba a gran estrella se encuentre a sí mismo.