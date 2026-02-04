Ir al contenido
BÁDMINTON

Carolina Marín se somete a una nueva operación en el menisco de su rodilla derecha

La decisión de llevar a cabo esta intervención tiene como motivo las molestias que la jugadora de bádminton venía arrastrando desde hace meses

El País
El País
Carolina Marín se ha sometido este miércoles a una intervención en su rodilla derecha donde se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha. La operación, llevada a cabo por el Dr. Leyes, ha transcurrido sin problemas y se estima que el periodo de recuperación ronde las 6 semanas.

La decisión de llevar a cabo esta intervención nace como consecuencia de molestias que la jugadora de bádminton venía arrastrando desde hace meses en su rodilla y que le impedían realizar su trabajo con normalidad. Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos. En las próximas semanas se actualizará la información sobre su estado.

Tercera operación en la rodilla derecha

La rodilla derecha, la misma que se había lesionado por primera vez, volvió a ceder en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, rompiendo otra vez el corazón de toda España. La imagen de Carolina llorando, tendida sobre la pista del Arene la Chapelle, dio la vuelta al mundo. Iba ganando el primer set (21-14) y dominaba el segundo por 10-6 cuando, al intentar alcanzar un volante en la red, un mal movimiento la dejó inmóvil en el suelo.

Era la misma rodilla que se había lesionado en enero de 2019 durante la final del Masters de Indonesia. En junio de 2021, apenas un mes antes del inicio de Tokio 2020, sufrió otra grave lesión: se rompió el ligamento cruzado anterior y ambos meniscos de la rodilla izquierda.

