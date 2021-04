15 regalos para mamás aventureras

Dice el romancero que "una madre no se encuentra, y a ti te encontré en la calle”. Pues con esta selección de regalos para el Día de la Madre, a partir del 2 de mayo, va a ser imposible encontrar a una madre, si no es con un GPS. Aquí le dejo 15 sugerencias que me han encantado para que esa mujer, que se lo merece todo, viva grandes aventuras en el 2021.

Sujetador Mid Crossback Printed Sports, de Under Armour

Para actividades de intensidad media, como el ciclismo, esta equipación está construida con tejido HeatGear suave y confortable, muy transpirable y de secado rápido, y consta de tirantes cruzados que aportan la máxima sujeción y confort durante la actividad. Dispone de copas extraíbles. Un equipo para un torso sólido. P. V. P. 40 €.

ampliar foto Sujetador Mid Crossback Printed Sports, de Under Armour.

Arnés Zone, de Black Diamond

La escalada está dando un subidón esta temporada, tanto en gimnasio como al aire libre. Este arnés, muy versátil, puede utilizarse en escalada deportiva, hielo o en alpinismo. Está construido en tejido Infinity Belay Loop, sin costuras, con tecnología Fusión Comfort, ajuste contorneado y perfil bajo para mayor funcionalidad. Cómodo en las caídas y transpirable en el esfuerzo, está diseñado para adaptarse al contorno de la mujer. P. V. P. 75 €.

Arnés Zone, de Black Diamond.

Chaqueta softshell efecto 'tie-dye', de Colmar

Impermeable de la marca italiana diseñado con la última tendencia de la temporada, un fresco fundido de colores. Confeccionada en tejido softshell elástico, aporta gran movilidad, dispone de elásticos en los puños y la cintura para que, junto con el tratamiento repelente al agua, funcione perfecta bajo la lluvia. Una prenda básica para la mamá runner o urbanita. P. V. P. 230 €.

ampliar foto Chaqueta softshell efecto 'tie-dye', de Colmar.

Bicicleta E-Caliber, de Trek

Para las que le pegan duro a la bici XC y necesitan una pequeña ayuda en terrenos técnicos o en largas distancias, Trek ha lanzado esta bici eléctrica basada en su modelo XC Supercaliber. Está armada con un motor Fazua Evation y una batería de 250 Wh que proporciona una asistencia de hasta 25 kilómetros por hora y no ofrece resistencia cuando no está funcionando. Todo ello se puede retirar si se quiere rodar sin ayuda, “adelgazando” la máquina 2,5 kilos. P. V. P. 9.999 €

Pantalones Shift Pants, de Lafuma

Para las mamás con muchas aficiones. Estos pantalones pueden ser utilizados en la montaña, sobre la bici, en el rocódromo o corriendo los días de lluvia. Muy elásticos, se adaptan a cualquier actividad, son impermeables con tratamiento DWR y disponen de numerosos bolsillos para aumentar la funcionalidad. P. V. P. 89,99 €

ampliar foto Pantalones Shift Pants, de Lafuma.

Zapatilla Serra Trail, de Hi-Tec

El calzado perfecto para la mamá viajera o senderista. Con refuerzos de caucho en talón y puntera, estabilizador trasero y zonas de absorción de impacto para evolucionar por los caminos más difíciles. La malla dispone de forro antihumedad y la entresuela es de EVA moldeada para un máximo confort. P. V. P. 49,95 €

ampliar foto Zapatilla Serra Trail, de HI-TEC.

Chubasquero Monomaterial, de Helly Hansen

Lanzamiento de la marca Noruega, famosa por diseñar equipación para las condiciones climáticas más duras, que ha conseguido fabricar una prenda con el mismo material 100% reciclable. Muy ligera, solo 620 gramos, está construida con tecnología impermeable y transpirable Helly Tech, por lo que es perfecta para su uso en ciudad, viajes o senderismo por el bosque. P. V. P 200 €

ampliar foto Chubasquero Monomaterial, de Helly Hansen.

Cámara de acción GO2, de Insta 360

El modelo más pequeño de la marca que, para mí, construye las mejores cámaras para deportes actualmente. Con un peso de tan solo 26,5 gramos, es sumergible a cuatro metros, está armada con lente protegida por cristal antirayaduras que ofrece gran angular de 120. Su inteligencia artificial edita los vídeos y ofrece distintos modos de fotografía y vídeo, desde paisaje a “ActionView”. Viene con una caja cargador multifunción P. V. P. 329,99 €

ampliar foto Cámara de acción GO2, de Insta 360.

Camiseta 100 aniversario, de Millet

La icónica marca francesa de montaña cumple 100 años y ha lanzado una colección de edición limitada para la ocasión. Esta camiseta inspira el espíritu alpinista con el logo del centenario. Construida en algodón orgánico, es la capa base ideal para cualquier deporte al aire libre este verano. P. V. P. 34,99 €

ampliar foto Camiseta 100 aniversario, de Millet

Smartwatch 7 Titanium, de Suunto

Nueva versión del modelo Suunto 7, este gadget de correa es un monitor fantástico para controlar la actividad en más 70 deportes. La novedad de esta versión es que incorpora una prestación para hacer seguimiento de la calidad del sueño, la etapa más importante de la recuperación física y psíquica. P. V. P. 479 €

ampliar foto Smartwatch 7 Titanium, de Suunto.

Zapatilla Trailrunning Montrail F.K.T., de Columbia

Una de las zapatillas premiadas en 2020 de la marca estadounidense. Un elemento muy versátil acorazado con una suela Omni Grip que se agarra a todo tipo de terrenos y amortiguación adaptable Techlite, una capa de espuma suave y reactiva que absorbe el impacto e impulsa a la corredora, ya sea para carreras cortas o competiciones. P. V. P. 89,99 €

ampliar foto Zapatilla Trailrunning Montrail F.K.T., de Columbia.

Mallas Seamless Tight, de ASICS

Dentro de la colección Sakura para mujeres de esta temporada, destacan estas mallas sin costuras, muy cómodas que harán las delicias de las corredoras nocturnas por sus elementos reflectantes. P. V. P. 65 €

ampliar foto Mallas Seamless Tight, de ASICS.

Cortavientos Glacier, de The North Face

North Face ha lanzado la colección Glacier para conmemorar sus primeros ascensos en los Alpes, y entre la equipación para mujer destaca este ligerísimo y plegable anorak cortavientos sin mangas. Fantástico para rutas de senderismo o escalada en roca. Además de ligero y transpirable, es muy resistente al estar confeccionado en Nailon antidesgarro. P. V. P. 80 €

ampliar foto Cortavientos Glacier, de The North Face.

Mochila Samlaren Kånken, de Fjällräven

La marca sueca ha lanzado la edición especial y muy limitada Samlaren (“recolector” en sueco) de chaquetas y mochilas que tienen la característica de que han sido confeccionadas con tejido G-1000 sobrante de las fábricas de Fjällräven. Uno de esos productos ha sido su icónica y popular mochila Kånken. P. V. P. 129 €

ampliar foto Mochila Samlaren Kånken, de Fjällräven.

Pantalón de escalada Pinkpoint, de Ternua

Perteneciente a la serie Climvibe para los amantes de la escalada, este pantalón ha sido diseñado con ayuda de escaladores de élite para que sea perfectamente funcional, muy ligero, flexible y resistente. Está hecho con algodón orgánico muy suave y dispone de cuatro bolsillos y bajos ajustables. La pieza perfecta para romper el rocódromo, ir de viaje o vestir. P. V. P. 84,95 €

ampliar foto Pantalón de escalada Pinkpoint, de Ternua.

