15 regalos perfectos para esta Navidad

Se cierran las estaciones de esquí, las que están abiertas son solo para residentes, no se puede viajar, la mutación británica se propaga con más facilidad, no así los 3.000 camioneros españoles atrapados en el Reino Unido y por lo visto tampoco las vacunas; la economía española sufre una doble caída y el empleo no se va a recuperar en un lustro. Para colmo, no nos vamos a poder ver, como quisiéramos, estas fiestas... y no nos ha tocado ni la pedrea. Parece que todo está mal, que no hay un pequeño resplandor de esperanza en la oscuridad, pero en peores plazas hemos toreado y de situaciones más comprometidas hemos salido. Y si hay un día en el año para tener esperanza y mirar al futuro con confianza, ese es el día de Navidad. Para mí está claro, volveremos a vivir aventuras en el 2021, y compartir confianza e ilusión entra dentro de nuestra responsabilidad. Aquí le dejo 15 equipaciones con las que alimentar los sueños de los suyos la mañana de Navidad.

Camiseta Recover, de Under Armour

ampliar foto Camiseta Recover de Under Armour.

Estas Navidades muchos van a tener que recuperarse del turrón o afrontar el propósito de nuevo año de hacer más deporte. Para la etapa de recuperación, la marca americana tiene una línea de productos elaborados con tecnología revolucionaria por infrarrojos que utiliza una mezcla de minerales impresos en el núcleo de las fibras e incentivar la recuperación muscular. P. V. P. 35 €

Mochila chaleco Skimo 20, de Ultimate Direction

ampliar foto Mochila chaleco Skimo 20 de Ultimate Direction.

Un buen aventurero siempre viaja ligero, y para ello esta mochila es perfecta. Diseñada como un chaleco de talla única, de solo 350 gramos, puede ser usada en ciudad, en viajes o en la montaña. Dispone de bolsillos de hidratación, fijaciones para esquís, crampones y piolet, y está fabricada con tejido muy resistente. P. V. P. 98,95 €

Botas UltraRange EXO Hi MTE, de Vans

ampliar foto Botas UltraRange EXO Hi MTE de Vans.

Los surfers-skaters se van a la montaña con unas botas que incorporan toda la tecnología para retener el calor, transpirar e impermeabilizar el pie en los climas más duros y alpinos. Disponen de una capa entre la suela y la mediasuela, ultracush, que amortigua la pisada para jornadas largas, y el agarre es perfecto con su suela de goma y diseño de tacos de gofre. P. V. P. 125 €

Auriculares inalámbricos Air Buds, de Bose

ampliar foto Auriculares inalámbricos Air Buds de Bose.

Un regalo en todos los sentidos para los corredores. Sonido perfecto, ligeros, se ajustan al pabellón auricular gracias a las puntas StayHearTM Max en tres tamaños. Son resistentes al sudor y a la lluvia, comprobado; e incluso en esas condiciones el control táctil funciona perfectamente. Tienen una reserva de carga de cinco horas, y de diez horas el estuche donde se recargan. P. V. P. 199 €

Botas para ciclistas Roble Chelsea Boots, de Libertad Avenue

ampliar foto Botas para ciclistas Roble Chelsea Boots de Libertad Avenue.

Calzado artesanal fabricado en España con cuero natural teñido, de bajo impacto ecológico, costuras resistentes, cordones intercambiables combinados con el elástico, y suela de goma vial reparable. Incorporan reflectantes muy visibles para proteger al ciclista en la jungla urbana. P. V. P. 205 €

Chaqueta de esquí Tiffany Jacket, de Head

ampliar foto Chaqueta de esquí Tiffany Jacket de Head.

La cuatro veces campeona del mundo de esquí alpino, Lindsey Vonn, ha diseñado una colección, Legacy Collection, para mujer junto con la empresa austriaca Head en la que destaca esta chaqueta, que ya vistió la estadounidense en su última carrera de Hahnekamm. Fabricada con tecnología MXM (Moisture Transfer Microfibre) está aislada con plumas de ganso y las mangas son extraíbles. P. V. P. 1.200 €

Chaqueta Demain Jacket, de Picture

ampliar foto Chaqueta Demain Jacket de Picture-

Probablemente lo más dulce de estas Navidades. Fabricada con caña de azúcar es una prenda símbolo de sostenibilidad. Incorpora una capa Xpore que le dota de impermeabilidad, pensada para días de esfuerzos dispone de ventilaciones con cremallera, tecnología híbrida multidensidad densidad Pro-Knit y las costuras totalmente selladas. La capucha y los puños son ajustables, así que el aislamiento en la montaña es perfecto, incluso en las peores circunstancias. P. V. P. 500 €

Mochila Rutor 30, de Ferrino

ampliar foto Mochila Rutor 30 de Ferrino.

Equipación para el escalador y/o esquiador serio. Está diseñada para salidas de un día, es muy resistente, tejida en Diamond HD, y su diseño garantiza adherencia y transpirabilidad en espalda y hombros. Dispone de capucha extraíble para su uso en invierno y dispone de todos los atalajes para cascos, piolets, esquís o hidratación. P. V. P. 114,90 €

Gafas de sol Action, de Briko

ampliar foto Gafas de sol Action de Briko.

Unas gafas polivalentes de la marca italiana especialista en ciclismo y esquí. Los cristales están espejados y tienen protección 3, la montura de policarbonato termina en patillas de goma ajustables que se agarran y son compatibles con casco tanto de esquí como de ciclismo, y el puente de la nariz es muy suave. P. V. P. 44,90 €

SmartWacht Vantage V2, de Polar

ampliar foto SmartWacht Vantage V2 de Polar.

El buque insignia de la marca de productos tecnológicos deportivos, el Vantage V2 ha sido probado por el piloto de Fórmula 1 en la escudería Mercedes, Valtteri Bottas. Con infinidad de funciones, destaca por el control del sueño y el periodo de recuperación entre sesiones de entrenamiento y actividad. Este nuevo modelo incorpora los test running y cycling para deportistas avanzados. Muy ligero, cuenta con 40 horas de autonomía en navegación y 100 en modo ahorro de energía. El regalo perfecto para el deportista de la casa. P. V. P. 449 €

Mono Racing de esquí niños, de Colmar

ampliar foto Mono racing de esquí niños de Colmar.

La marca italiana que equipa a la selección francesa de esquí alpino ha sacado esta chulada para los más pequeños de la casa, que les va a dar aspecto entre superhéroe y profesional de la nieve. La equipación no tiene nada que envidiar a la de los mayores, tecnológicamente hablando, y está confeccionada con tejido biolástico con codos y rodillas preformadas. P. V. P. 285 €

Crampón Distance Spike Traction Device, de Black Diamond

ampliar foto Crampón Distance Spike Traction Device de Black Diamond.

Lanzamiento de esta temporada de la marca de alpinismo para aquellos que quieren correr por la montaña, o realizar un trekking por terrenos fríos y resbaladizos. Muy ligeros, tienen un ajuste elástico al pie y muerden el terreno con 14 puntas de acero de 8 mm muy resistentes. P. V. P. 70 €

Botella Térmica Insulated Reflect, de Kleen Kanteen

ampliar foto Botella Térmica Insulated Reflect de Kleen Kanteen.

No hay mayor placer que tomarse un caldito bien caliente en una ruta de invierno por la montaña. El termo de la marca alemana conserva el calor durante horas de marcha de forma increíble. El Insulated Reflect está construido en acero y bambú, con aislamiento al vacío de doble pared que mantiene el contenido caliente durante 20 horas. P. V. P. 49,95 €

Chaqueta de plumón Alpine Crux, de Columbia

ampliar foto Chaqueta de plumón Alpine Crux de Columbia.

Chaqueta o capa intermedia para toda actividad en entornos fríos outdoor o urbanos. Es extremadamente ligera y empacada apenas ocupa espacio. Incorpora tres tecnologías como costuras termoselladas, Omniheat de Columbia (los puntos metálicos que reflejan el calor) y plumón RDS. Es la equipación indispensable para subir a la montaña esta temporada. P. V. P. 299,99 €

Vino Sea Passion n.º6, de Crusoe Treasure

ampliar foto Vino Sea Passion nº6 de Crusoe Treasure.

Y para brindar con ilusión en estas fiestas, nada mejor que un vino que se diferencia del resto de los vinos en dos cosas. Se envejece en bodegas debajo del mar, lo que le hace que sea añejo mucho antes y con propiedades organolépticas distintas del resto de los vinos de tierra. Y dos, hay que bucear para completar el proceso enológico. Desafortunadamente, no hay que bucear para adquirirlos, pero lo bueno es que la botella está incrustada con toda la belleza y vida marina. P. V. P. 79 €

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.