Giri y Carlsen brillan en un torneo muy combativo

En el ajedrez de élite es rarísimo que 25 de 40 partidas (el 62,5%) tengan un vencedor. Ese nivel tan alto de combatividad y el gran juego del neerlandés Anish Giri y el noruego Magnus Carlsen, campeón del mundo, abrillantan por ahora el torneo rápido por internet Carlsen Invitacional, en cuya segunda jornada solo hubo quince empates. Los ocho primeros de la liga que termina este lunes pasarán a cuartos de final.

“Nunca he jugado tan bien como en este torneo”, admite Giri, quien además se muestra mucho menos conservador de lo que en él es tristemente habitual. El líder ganó con claridad primero al español David Antón (por debajo de su nivel excepto en la victoria sobre el azerbaiyano Mamediárov) y luego aprovechó muy bien, con otra victoria, el ímpetu excesivo del nuevo estadounidense Levón Aronián, aún rabioso por haber perdido unos minutos antes una partida muy brillante de su compatriota Wesley So. A continuación. Giri perdonó al sueco Grandelius en posición muy ventajosa, luego firmó otro empate -muy luchado- con el ruso Dúbov y cerró la jornada con una victoria sobre Mamediárov.

Carlsen parece bastante menos tenso que en torneos anteriores: “Ayer jugué mejor, pero estoy contento. Intento estar relajado y concentrarme sencillamente en jugar bien al ajedrez. De momento, parece que funciona. Además, me motiva que todo el mundo esté luchando como loco”. De sus tres victorias de hoy (Mamediárov, Niepómniachi y Kariakin), la primera fue impresionante, entregando un peón para armonizar sus piezas al máximo. Sus dos empates, en la primera (Grandelius) y última (Radyábov) no tuvieron mucha historia.

El comentario del campeón sobre la combatividad general tiene, sin embargo, algunas excepciones. La más sonada, otra vez, es la de Radyábov. Como ya ocurrió en varias partidas de la jornada inaugural, el sábado, el caucásico no hizo el más mínimo intento de ganar a Hikaru Nakamura en el primer duelo del domingo (tablas en 19). Los rectores del Meltwater Champions Chess Tour -y todos los organizadores en general- quizá deberían reflexionar si merece la pena contratar a un jugador, aunque tenga un Elo altísimo, si no comprende que se le paga generosamente para que genere emoción, calidad, pasión, brillantez, espectáculo y combatividad, y no solo para que añada su pomposo nombre a la lista de participantes y no luche de verdad en la mayoría de las partidas.

ampliar foto Teimur Radyábov Niki Riga

En las tres rondas siguientes, Radyábov sufrió una especie de castigo divino. Obligado a luchar por el siempre combativo neerlandés Jorden Van Foreest, el azerbaiyano logró una posición totalmente ganada, pero fue engañado por su rival con una combinación de sacrificios para forzar las tablas por ahogado. En la 8ª, obsesionado por cambiar todas las piezas posibles para forzar otro empate ante el francés Maxime Vachier-Lagrave, Radyábov se dejó un caballo y perdió. Y en la novena fue derrotado de manera impecable por el iraní Alireza Firouzja, cuyo juego en otras partidas no es consistente, como si estuviera pagando su hiperactividad cotidiana en internet, en la modalidad relámpago. Volviendo a Radyábov, pudo haber sufrido mucho en la última si Carlsen aprovecha su oportunidad para apretar, pero el escandinavo se dio por satisfecho con el empate.

La mayor aportación del colista, el argentino Alan Pichot, fue este tuit, significativo de la enorme dureza del torneo: “Por momentos, ¡me pregunto si estoy jugando con seres humanos!”.

Clasificación tras la 10ª ronda (2ª jornada): 1º Giri 8 puntos; 2º Carlsen 7,5; 3º-4º So y Nakamura 6,5; 5º-6º Firouzja y Vachier-Lagrave 6; 7º-9º Aronián, Dúbov y Kariakin 5; 10º-11º Niepómniachi y Radyábov 4,5; 12º-13º Mamediárov y Grandelius 4; 14º Van Foreest 3; 15º Antón 2,5; 16º Pichot 2.

Portal oficial: https://championschesstour.com/

