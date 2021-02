Carlsen se verá con Dúbov tras ganar la fase previa con un juego de campo y playa

Los grandes campeones disfrutan de los gratos retos. Además, Magnus Carlsen necesita uno para comprobar si ha superado su crisis. Y lo tendrá, frente al ruso Danil Dúbov, uno de los poquísimos rivales que tienen un balance favorable contra el noruego, a quien amargó el fin de año. El campeón ha ganado (empatado a puntos con el neerlandés Anish Giri), la primera fase del torneo rápido por internet Opera Euro, a pesar de exhibir un juego de café, dando la impresión de que divertirse le interesaba más que ganar.

“Hoy no puedo estar muy satisfecho. Pero sí lo estoy de mi rendimiento en la primera jornada, el sábado, que fue un gran día para mí. Era lo que necesitaba para recuperarme, y ahora afrontaré nuevos retos con el ánimo mucho más alto que cuando me marché de Wijk aan Zee hace una semana”, dijo Carlsen antes de saber que su rival sería Dúbov.

El ruso, de 24 años, se tomó la noticia con su habitual desparpajo: “Magnus es mi rival favorito. Ahora podría repetir la cantinela de que él es humano, que comete errores, que ya le gané a finales de año en cuartos de final del Airthings Open, que la historia se puede repetir, etc. En fin, es un campeón a quien admiro, y confío en que juguemos un gran duelo”.

El balance entre ambos en la modalidad rápida favorece al ruso por cinco victorias, seis empates y tres derrotas; en relámpago gana Carlsen (+2 =1 -1); y solo han jugado una lenta, hace un año en Wijk aan Zee, que terminó en tablas. Es decir, Dúbov domina el marcador global (+6 =8 -5).

ampliar foto Danil Dúbov Sophie Triay/Gibraltar Open

Pero el hipercreativo joven ruso estuvo a punto de no clasificarse. Antes de la última ronda, su antítesis en cuanto a estilo, el azerbaiyano Teimur Radyábov, necesitaba un empate para clasificarse que no tardó mucho en firmar, a pesar de que su rival era el armenio Levón Aronián, con el recuerdo aún fresco de la guerra entre sus países; Radyábov terminaba así como único invicto, con una victoria y catorce tablas.

Eso casi obligaba a Dúbov a ganar al ruso Alexánder Grischuk tras encajar una derrota frente al polaco Jan Duda en una partida de locos, en la que llegó a haber cuatro damas en el tablero, y otra más después. Pero el destino le sonrió, y propició que le bastara el empate, cuando el estadounidense Hikaru Nakamura, el otro gran rival de Carlsen en modalidades rápidas, mostraba un enfado de mil demonios -dando golpes con el ratón y la planilla contra la mesa- tras perder el combate con su compatriota Sam Shankland.

Por su parte, Carlsen inició la jornada con una victoria bien trabajada frente al indio Santosh Vidit. A continuación se puso en modo de campo y playa: tablas tras una faena de aliño con el aburrido Radyábov; derrota frente al colista Ding tras jugar como si estuviera en una discoteca de madrugada; tablas con Dúbov tras un sacrificio de pieza de tremendo optimismo, que le hizo sufrir una pelea maratoniana de 122 movimientos, en la que llegó a estar perdido; y tablas sin mucha historia con el francés Maxime Vachier-Lagrave.

Ciertamente, hay una deducción muy lógica: si Carlsen gana la fase previa jugando con esa alegría, qué no será capaz de hacer rindiendo al máximo. Pero no es menos cierto que Dúbov, quien fue analista del noruego en los últimos Campeonatos del Mundo, le conoce muy bien, tiene asumido que es un gran campeón, pero no cae en el pánico cuando se enfrenta a él. Ambos se desean, y todo indica que será un gran combate.

Clasificación final de la fase previa: 1º-2º Carlsen y Giri 9,5 puntos; 3º So 9; 4º-5º Aronián y Vachier-Lagrave 8,5; 6º-7º Duda y Radyábov 8; 8º Dúbov 7,5; 9º Nakamura 7,5; 10º-11º Shankland y Niepómniachi 7; 12º-14º Vidit, Leinier Domínguez y Grischuk 6,5; 13º Bluebaum 5,5; 14º Ding 5.

Cuartos de final (martes y miércoles): Carlsen – Dúbov; Giri – Radyábov; So – Duda; Aronián – Vachier Lagrave.

Portal oficial: https://championschesstour.com/

