Antón empate con Carlsen tras seis horas de tortura

David Antón ha superado una gran prueba de fuego: no perder frente al campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, ansioso por triunfar tras un par de fracasos. Era la primera vez que se enfrentaban en ajedrez clásico, y el español no la olvidará nunca: el empate llegó tras seis horas de gran sufrimiento, por los denodados intentos del noruego, que agotó los trucos que ofrecía la posición. El sueco Nils Grandelius es el sorprendente y único líder con dos puntos en dos rondas.

Antón habló con EL PAÍS en cuanto llegó al hotel: “Ha estado más o menos igualado, pero en el apuro de tiempo no he estado fino y he llegado a un final que debe ser tablas pero no es nada fácil. Me ha apretado muy bien, y he estado cerca de perder pero he conseguido defenderme. Creo que tiene mérito porque es el típico final que Carlsen gana una de cada dos veces”.

Salvo en circunstancias muy especiales, y menos aún cuando está sediento de triunfos como ahora, Carlsen nunca cede empates sin que su rival sude sangre para lograrlos. Antón lo asumió y se adaptó una y otra vez al mismo proceso: él acertaba con buenos planes defensivos y lograba posiciones que tendían al reparto del punto; pero Carlsen sacaba un nuevo conejo de la chistera, complicaba las cosas y obligaba al madrileño nacido en Murcia a hilar muy fino de nuevo para equilibrar. Y así hasta que, por fin, y porque ya no quedaba material sobre el tablero para seguir arriesgando, se firmaron las tablas.

Tal esfuerzo titánico obligará a Antón a dormir bien porque mañana tendrá otra partida muy exigente: con las piezas negras frente al prodigioso iraní Alireza Firouzja, de 17 años, otro que va siempre a muerte. Tras la derrota que encajó ayer ante un excelso Carlsen, el persa no se cortó ni un pelo para arriesgar hoy con negras ante el tercer cabeza de serie del torneo, el francés Maxime Vachier-Lagrave, quien salió de la apertura con clara ventaja. Pero Firouzja exhibió una vez más su tremendo talento y logró empatar.

ampliar foto Alireza Firouzja, poco antes de la partida de hoy Tata Steel Chess

Carlsen comparte el segundo puesto con los dos serios aspirantes, junto a Vachier-Lagrave, de ocuparlo cuando acaba la liga de trece rondas. Son el neerlandés Anish Giri y el estadounidense Fabiano Caruana, quien ganó una lucha espectacular al alemán Alexander Donchenko, sustituto de última hora del ruso Danil Dúbov, cuya ausencia se debe a un familiar cercano con covid.

Resultados (2ª ronda): Vachier Lagrave - Firouzja, tablas; Antón – Carlsen, tablas; Tari – Wojtaszek, tablas; J. Van Foreest - Giri, tablas; Donchenko 0 - Caruana 1; Duda 0 - Grandelius 1; Harikrishna – Yesipenko, tablas.

Clasificación: 1º Grandelius 2; 2º-4º Carlsen, Giri y Caruana 1,5; 5º-10º Antón, Vachier-Lagrave, Wojtaszek, J. Van Foreest, Harikrishna y Yesipenko 1; 11º-13º Firouzja, Tari y Duda 0,5; 14º Donchenko 0.

Portal oficial (con retransmisión en directo): https://tatasteelchess.com/

