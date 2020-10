Firouzja termina 2º, tras Carlsen, y es el 17º del mundo a los 17 años en pleno ascenso

Magnus Carlsen era el 13º del mundo el 1 de enero de 2008, un mes después de cumplir 17 años. El iraní Alireza Firouzja, residente en Francia, es el 17º a los 17 y cuatro meses tras lograr el 2º puesto (y 33.731 euros) en el torneo Altibox Norway Chess que acaba de terminar en Stavanger (Noruega). El noruego se lleva el primer premio (63.817 euros) a pesar de encajar en la última ronda, ante el armenio Levón Aronián, su segunda derrota en 806 días y 130 partidas. En la 5ª ronda perdió ante el polaco Jan Duda.

Firouzja, ganador hoy de Duda, asombra desde los 13 años, no solo por su descomunal talento sino, especialmente, por su valentía y desparpajo cuando se enfrenta a rivales claramente superiores a él en teoría, casi siempre con muy buenos resultados. En este torneo ha ganado las dos partidas lentas a Duda y el noruego Aryan Tari; y las dos muertes súbitas a Aronián; ganó un desempate y perdió el otro ante el 2º del mundo, el estadounidense Fabiano Caruana.

Pero aún sufre de miedo escénico ante Carlsen, con quien empató la partida lenta en la primera vuelta y perdió a continuación una posición ganadora en la muerte súbita. Aún peor fue lo ocurrido este jueves, cuando cayó ante el noruego en la partida lenta cuando disponía de un fácil empate. Aparte de cuestiones psicológicas, dejó claro que tiene lagunas en la técnica de finales de partida.

Él mismo lo reconoció, cuando se le pidió un balance de su actuación: “En general he jugado bien, si exceptuamos desgracias como la de ayer. Está claro que aún debo mejorar mucho en algunos aspectos”. También dio alguna pista sobre su actitud psicológica hacia Carlsen: “No me dolió mucho la derrota porque yo tenía claro que Magnus era el favorito, aunque yo no hubiera perdido ayer”. Asimismo, su conclusión es interesante: “He disfrutado nueve de las diez partidas que he jugado aquí, de modo que me voy muy contento”.

ampliar foto Levón Aronián, durante su partida de hoy ante Carlsen Lennart Ootes/Altibox Norway Chess

El ruso Vladímir Krámnik, excampeón del mundo, comentarista en directo de Chess24 junto a la húngara Judit Polgar, fue crítico con Carlsen a lo largo de toda la jornada: “Magnus merece todos los elogios que le hemos dedicado, pero tiene un problema, necesita una motivación matemática para jugar como solo él sabe. Hoy lo ha hecho francamente mal para su nivel. Comprendo que con el torneo ya ganado puedes tener algún problema de concentración, pero él baja muchísimo en esas circunstancias”. En todo caso, el escandinavo mantiene su puntuación Elo (pierde 0,8 puntos) y aventaja en 40 puntos a Caruana, quien se impuso en la muerte súbita de la última ronda a Tari.

Es muy improbable que se jueguen más torneos de élite presenciales este año. Como se esperaba, la Federación Internacional (FIDE) ha anunciado hoy que la segunda mitad del Torneo de Candidatos -prevista en Yekaterimburgo (Rusia) a partir del 1 de noviembre- queda aplazada hasta la primavera de 2021. Lo mismo ocurre con los Mundiales de Rápidas y Relámpago, que normalmente se disputan en la última semana del año. La buena noticia es que Chess24 anuncia una segunda edición del circuito Magnus Carlsen por internet, a partir de noviembre. Los detalles se publicarán pronto.

Clasificación final: 1º Carlsen 19,5 puntos; 2º Firouzja 18,5; 3º Aronián 17,5; 4º Caruana 15,5; 5º Duda 9,5; 6º Tari 3,5.

