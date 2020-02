Zidane: “Estamos en un momento delicado”

Zidane, durante el último entrenamiento del Madrid. En vídeo, declaraciones del francés. Foto: AFP | Vídeo: ATLAS

Después de perder ante el Manchester City (1-2) y el Levante (1-0) en los dos últimos partidos, y de sumar solo una victoria en el Bernabéu en los cuatro duelos más recientes, Zinedine Zidane reconoció que el Madrid no atraviesa por su mejor momento antes de recibir este domingo al Barcelona. "Estamos en un momento delicado", aseguró el técnico francés. "Sabemos que cosas como estas pueden pasar, pero nuestro ánimo debe ser muy positivo para cambiar la dinámica, porque es juntos como vamos a sacar esto adelante", añadió. "No tenemos que escuchar lo que se dice, sino que lo que necesitamos es nuestra gente con nosotros del minuto uno al 90. Puedo entender que nuestra gente esté un poco tocada, molesta, pero les necesitamos y ellos necesitan a su equipo. Vamos a darlo todo en el campo".

La falta de pegada de su equipo, que suma tres goles en los unimos tres partidos, y la relajación defensiva que ha llevado al grupo a encajar ocho tantos en su estadio en las pasadas semanas, preocupan , pero no agobian al técnico blanco. "No estoy preocupado. En cuatro meses ganamos muchos partidos e incluso sin Eden [Hazard] lo conseguimos. Pero al final no se trata de eso, porque lo más importante es mantener nuestra solidez atrás ya que sabemos que podemos marcar goles", valoró ZZ.

En cuanta a la situación en la que llega el Barcelona al clásico, Zidane se detuvo a hablar de Messi, al que ensalzó como principal figura, pero sin dejar de lado al resto de sus compañeros. "Es verdad que sin él puedes ser peor equipo, seguro, porque es un jugador fundamental para ellos. Pero los demás son buenos también. Nosotros nos tenemos que preocupar de lo que hacemos nosotros, porque sabemos que es un rival muy bueno", señaló.

Con la misma tranquilidad con la que atendió cuestiones deportivas, resolvió también una pregunta directa que le cuestionaba por si consideraba en peligro su puesto como entrenador en el caso de una derrota ante el Barcelona y de una posible no consecución de algún titulo esta temporada. ""Esa es algo que yo no puedo responder. Cuando perdemos dos partidos el responsable soy yo, vosotros hacéis vuestro trabajo y entiendo lo que vosotros hacéis, es lo que está pasando, pero no hay nada nuevo en esto. Lo que tengo que hacer es seguir con mis jugadores peleando, porque son los mejores, y vamos a intentar sacar eso adelante", respondió.

Zidane, que dirigirá su noveno clásico desde el banquillo, y que como jugador blanco disputó once (cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas), aseguró que se muestra expectante ante el partido del domingo. "Tenemos la suerte y la oportunidad de jugar estos partidos. Yo no voy a jugar, pero voy a estar ahí, disfrutando del momento, incluso con lo que nos está pasando. Porque eso es lo bonito del fútbol, que no se sabe nunca cómo va a acabar un partido", concluyó.

