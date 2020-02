Nadal, sobre Sharapova: “Es un ejemplo de pasión”

De un escalón a otro, Rafael Nadal progresó en el torneo de Acapulco con un segundo triunfo convincente. Sin alardes, pero tampoco sin fisuras y en línea ascendente, el número dos se impuso por 6-2 y 7-5 (en 1h 35m) a Miomir Kecmanovic, un jovencito al que convendría no perder de vista porque tiene buenas maneras. Serbio, de 20 años, consiguió debatir con el campeón de 19 grandes en la segunda manga, pero Nadal zanjó el partido a las bravas y se medirá en los cuartos del evento mexicano al surcoreano Soonwoo Kwon, que sorprendentemente apeó a Dusan Lajovic (7-6 y 6-0) y en teoría, solo en teoría, allanó el camino del español.

“Creo que jugué un gran primer set, estoy muy feliz por el nivel que he tenido en el primer set y el arranque del segundo. Tiene especial valor porque enfrente tenía un chico de muy bien nivel. He desaprovechado el juego del 5-3, sacando para ganar el partido, pero por todo lo demás creo que he estado bastante bien. He mejorado con respecto a ayer, y eso siempre es positivo”, analizó el de Manacor, que sigue siendo un castigo para los integrantes de la nueva generación: desde que se formalizó el ranking de la Next Gen, el de las promesas, tan solo ha perdido contra Coric (Cincinnati, 2016), Shapovalov (Canadá, 2017) y Tsitsipas (Madrid, 2018) en 23 cruces.

Tras este último partido, Nadal se refirió a un par de cuestiones de actualidad. “Ojalá que se controle este problema que hay ahora por todo el mundo, que se solucione cuanto antes esta incertidumbre y esta psicosis que hay”, se pronunció respecto a la expansión del coronavirus, antes de comentar el adiós de Maria Sharapova, que se retira a los 32 años debido a las lesiones. “Desde muy jovencita se ha dedicado al máximo para cumplir sus objetivos, con lo cual ahora merece el derecho a decidir lo que le apetezca. Es un día triste para el tenis porque, al final, se va un icono que ha sido un referente para el deporte femenino, pero todos acabamos algún día”, expresó.

“Ella ha dado mucho a este deporte. Más allá de todo, ha sido un ejemplo de pasión por el deporte. Al margen del éxito fuera de la pista, dentro se ha comportado con unas ganas y una profesionalidad muy grandes. Ha sido un buen referente”, le elogió Nadal, que hace un par de años compartió una sesión de entrenamiento con la rusa en la arena de Roma, aunque, no debe olvidarse, en su día la reprendió públicamente tras el episodio de dopaje de la rusa: “Quiero creer que es un error de Maria, que no quería hacerlo. Pero, obviamente, fue negligente. Debe pagar por ello”, manifestó el balear hace cuatro años, si bien es cierto envió un mensaje de apoyo privado a su colega, con la que comparte el patrocinio deportivo de Nike.

Avanzó Nadal en México y hoy el circuito aguarda a lo que pueda hacer Novak Djokovic en Dubái. En el caso de vencer a Karen Khachanov, el serbio accedería a las semifinales y por lo tanto retendría el número uno, aspecto que, dice y reitera una y otra vez el español, dejó de ser relevante para él desde hace tiempo. Por otra parte, San Wawrinka despachó a Pedro Martínez (doble 6-4) y desde Doha siguen llegando buenas noticias, porque Garbiñe Muguruza derrotó a Dayana Yamstremska (6-2 y 6-4, en 72 minutos) y se medirá en los cuartos de final a la mandamás actual de la WTA, la australiana Ashleigh Barty.

