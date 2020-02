El Sevilla, en estado de alerta ante el Cluj

El Sevilla ha respirado mucho después de su triunfo frente al Getafe (0-3). Con la victoria ante un rival directo en la pelea por la Champions, el conjunto que adiestra Julen Lopetegui puso fin a una racha de cinco partidos seguidos sin ganar (seis de 18 puntos en LaLiga). Los ánimos se han tranquilizado aunque el técnico no las tiene todas consigo en el choque de vuelta frente al Cluj después del 1-1 de la ida (21.00, Gol TV). En Rumanía, el Sevilla jugó un partido muy pobre y solo le salvó el gol del empate de En-Nesyri. Con el meta Vaclik y Fernando recuperados después de sus molestias físicas, el conjunto andaluz se encomienda a su fortaleza europea en el Sánchez Pizjuán. Los datos en su estadio son muy buenos: ganó 18 partidos seguidos en la Liga Europa ante rivales no españoles hasta el empate del curso pasado frente al Slavia de Praga en los octavos de final. En la presente edición del torneo, además, ha ganado sus tres encuentros (Dudelange, Apoel y Qarabag) sin recibir ni un solo gol. Es más, el Sevilla ha mantenido a cero su portería en nueve de sus últimos partidos en casa en la Liga Europa.

“Nos jugamos seguir o no y tenemos la máxima ambición. El Cluj es muy completo y fuera es más peligroso que en casa. Lo ha hecho bien en todos los partidos y tenemos que estar preparados para dar respuestas”, argumentó el propio Lopetegui, quien no dudó, una y otra vez, en avisar del peligro que tiene el encuentro. Instalada la alerta ante el líder de la Liga Rumana, Lopetegui no tiene previsto hacer demasiados cambios con respecto al equipo que derrotó al Getafe. Es posible la entrada en ataque de En-Nesyri en sustitución de De Jong. El técnico vasco no tiene claro si mantener la defensa de tres centrales con Gudelj incrustrado entre Koundé y Diego Carlos. Una fórmula que patinó en Rumanía y que, sin embargo, fue exitosa frente al Getafe. También es segura la titularidad de Jordán, que no podrá jugar el próximo domingo frente a Osasuna al estar sancionado.

El Espanyol, colista y a cinco puntos de la salvación, no tiene más remedio que recurrir a la épica para remontar el 4-0 que se trajo del choque de ida ante el Wolverhampton (18.55, Movistar Liga de Campeones). La prioridad está muy clara en el conjunto catalán, que sufrió un varapalo importante el pasado domingo con su derrota frente al Valladolid (2-1) y que solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos. “Está casi imposible, pero a lo mejor damos una sorpresa positiva”, destacó Abelardo. Realmente, no hay demasiado espíritu para poder dar la campanada y derrotar a un rival que mostró su poderío en la ida y que es el octavo clasificado de la Premier. El pasado fin de semana, los Wolwes vencieron de forma contundente al Norwich (3-0). Abelardo ha dejado fuera del encuentro a los tocados Raúl de Tomás, Bernardo y Roca. También ha dado descanso a Didac y Javi López.

En otros duelos importantes de la jornada, el Manchester United parte con ventaja en Old Trafford tras empatar en la ida 1-1 con el Brujas, mientras que el Arsenal busca refrendar su pase tras la victoria lograda por 0-1 en Atenas contra el Olympiacos. El Inter, que se impuso 2-0 al Ludogorets búlgaro en la ida, no debería tener problemas para certificar su clasificación en el Giuseppe Meazza en un partido que se jugará a puerta cerrada por el coronavirus. La Roma, por su parte, visitará al Gante con una ventaja de 1-0. Finales para los históricos portugueses Benfica y Oporto. Ambos están amenazados con la eliminación tras caer 2-1 en la ida en Ucrania ante el Shakhtar y en Alemania ante el Bayer Leverkusen, respectivamente.

