El Sevilla pasa de milagro

El Sevilla jugó tanto con fuego que estuvo a punto de quemarse y quedar eliminado de su competición favorita. Es más, a los andaluces les salvó la aplicación del VAR en el minuto 87. Un disparo de Paun desde fuera del área había batido a Bono, que falló en la acción. Sin embargo, el delantero Traoré se había ayudado de la mano antes de pasar el balón a su compañero. El VAR, que se empezó a aplicar en la Liga Europa en esta fase de grupos, avisó al colegiado de la infracción y Treimanis anuló el gol que había desatado el enfado de los aficionados sevillistas. Stuart Atwell, el jefe árbitro del VAR, le echó una mano a los andaluces y otra en el cuello a un Cluj que jugó muy bien sus opciones en Nervión.

SEV 0 - 0 CFR Sevilla Bounou, Reguilón, Jesús Navas (Youssef En-Nesyri, min. 75), Jules Koundé, Diego Carlos, Joan Jordán (Banega, min. 56), Fernando, Gudelj, Luuk de Jong, Lucas Ocampos y Suso (Nolito, min. 66). Cluj Arlauskis, Camora, Paulo Vinicius, Andrei Burca (Kevin Boli, min. 26), Cristian Manea, Mihai Bordeianu, Deac, Djokovic (Mario Rondón, min. 77), Constantin Paun-Alexandru, Omrani (Catalin Golofca, min. 83) y Lacina Traore. Árbitro Andris Treimanis Jesús Navas (min. 43), Mihai Bordeianu (min. 73), Deac (min. 58), Djokovic (min. 72), Youssef En-Nesyri (min. 91) y Nolito (min. 86). Jesús Navas (min. 43), Mihai Bordeianu (min. 73), Deac (min. 58), Djokovic (min. 72), Youssef En-Nesyri (min. 91) y Nolito (min. 86). Mihai Bordeianu (min. 90). Mihai Bordeianu (min. 90). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla, en un final angustioso, mantuvo el cero a cero de milagro y logró la clasificación. La bronca fue importante de los hinchas sevillistas, impresionados por los apuros de su equipo y la falta de respuesta de Lopetegui en el banquillo. El Sevilla apretó algo en la primera mitad y luego desapareció. A este nivel, es muy complicado que siga pasando eliminatorias porque resulta difícil explicar cómo el equipo andaluz hizo un partido tan malo después de remontar su trayectoria en LaLiga el pasado domingo. Quizás porque de golpe le afloraron al Sevilla todos los defectos que padece. Por ejemplo, su ausencia de jerarquía del centro del campo en adelante, donde no dispone de la calidad individual necesaria para afrontar grandes retos. Lopetegui intenta hacerlo competitivo desde la solidez, pero sin gol ni talento, con una enorme ausencia de criterio, equipos como el Cluj fueron capaces de hacerle sufrir hasta lo indecible a un equipo antes temible y ahora mucho más limitado. El partido del Sevilla fue tan flojo que no hubo ni el mínimo atisbo de alegría por la clasificación. El enfado de la afición fue absoluto ante un equipo que no se encuentra.

Tan en serio se tomó el partido Lopetegui que repitió el mismo once que de forma tan brillante se impuso al Getafe en LaLiga. La única novedad fue la presencia de Bono en la portería por Vaclik, quien no pudo recuperarse a tiempo de sus molestias en la rodilla. El partido ante el Cluj demostró, al mismo tiempo, que hay dos personalidades en este Sevilla. Una aparece en partidos como los del Getafe, donde ofrece una imagen seria y rotunda. Esencialmente, porque se defiende muy bien y tiene jugadores con aceptable físico. La otra cara es mucho más tenebrosa. Responde a un equipo que, desgraciadamente, tiene muchos problemas para administrar el balón y superar defensas bien organizadas. En partidos en casa y ante rivales como el Cluj, que le dan el balón al Sevilla, no se entiende una defensa de tres centrales con la presencia de Gudelj. El serbio, por ejemplo, ofreció un recital de pases previsibles que apenas tuvieron continuidad en Suso o Jordán, los jugadores destinados en convertir en algo potable los denominados pases de seguridad. El Sevilla tuvo el balón, pero muchas veces sin el talento necesario para hacerle daño al Cluj.

No obstante, los de Lopetegui, más por persistencia que por fútbol, crearon algunas ocasiones claras de gol. De convertirlas, el panorama se hubiera aclarado, sin duda. Pero otro de los problemas del Sevilla es su falta de pegada. Suso, Fernando y Koundé tuvieron opciones claras de gol. En el colmo de la ausencia de colmillo en ataque, fue el propio De Jong el que sacó bajo palos un disparo de Reguilón desde dentro del área. El fútbol castiga al que perdona. Por eso el Cluj, en un inesperado arreón, tuvo hasta tres claras opciones en el último tramo de la primera mitad. Bono salvó en dos ocasiones, hasta que Boli remató fuera con todo a favor para hacer el 0-1. Diego Carlos y Koundé fallaron en el despeje y el Sevilla se salvó de milagro del 0-1. Con esa debilidad en ambas áreas, el pase, a pesar del 1-1 de la ida, se ponía en peligro.

El segundo tiempo del Sevilla fue de un nivel muy bajo. Incapaz de generar fútbol y de tener con criterio el balón, el conjunto que adiestra Lopetegui se fue asustando a medida que pasaban los minutos. Saltó Banega al campo y el argentino, en horas bajas, no tranquilizó a los suyos. El miedo se apoderó de la mente de unos jugadores bloqueados. El Cluj había esperado con paciencia su oportunidad, defendiendo con orden y con capacidad en el último tramo para buscar el gol decisivo. Lo encontró. Se veía venir porque el miedo era patente en Nervión. Disparó Paun desde fuera del área y Bono se comió su disparo. Los futbolistas del Cluj comenzaron a festejar un tanto que les daba una clasificación histórica. Sin embargo, Traoré, su compañero, había tocado el balón con la mano antes de pasarlo a su compañero. El VAR anuló el gol y frustró a los rumanos, que rozaron la gloria y no tuvieron más remedio que llorar al disiparse una clasificación que merecieron ante el mal encuentro del Sevilla. Los seis minutos finales fueron angustiosos. Se salvó de milagro el conjunto andaluz, pero el partido dejó muy señalado a Lopetegui y a sus futbolistas, que cuajaron un partido muy deficiente. La bronca de la afición andaluza fue tremenda a pesar de haber obtenido la clasificación. Los gritos de "Lopetegui dimisión" se escucharon en el Sánchez Pizjuán.

Resultados de dieciseisavos de final Braga, 0; Rangers, 1 (4-2 en el global) Basaksehir, 4; Sp. Lisboa, 1 (5-4) Gent, 1; Roma, 1 (1-2) Malmö, 0; Wolfsburgo, 3 (1-5) LASK, 2 ; AZ, 0 (3-1) Oporto, 1; Leverkusen, 3 (2-5) Espanyol, 3; Wolves, 2 (3-6) Basilea, 1; Apoel, 0 (4-0) M. United, 5; Brujas, 0 (6-1) Arsenal, 1 - Olympiacos, 2 (2-2) Celtic, 1; Copenhague,3 (2-4) Benfica, 3; Shakhtar, 3 (4-5) Inter, 2; Ludogorets, 1 (4-1) Ajax, 2; Getafe, 1 (2-3) Sevilla, 0; Cluj, 0 (1-1) Salzburgo; Fráncfort (aplazado por mal tiempo) *En negrita los equipos clasificados

