El Athletic no levanta cabeza

Dani García, centrocampista del Athletic lo resumió en una frase al terminar el partido de Mendizorroza (2-1): “Estamos reventados moralmente”. El equipo rojiblanco se adelantó en el marcador, dominó la primera parte, pero acabó sucumbiendo en el descuento, en una desatención defensiva al lanzamiento de una falta. De hecho, por la actitud de algunos jugadores parecía que el partido ya había acabado unos minutos antes. El empate tampoco hubiera aliviado demasiado la devastación moral del grupo de Gaizka Garitano, pero habría podido maquillar algo la situación de un equipo que no gana en LaLiga desde el 1 de diciembre, cuando se impuso 2-0 al Granada en San Mamés. Son 10 partidos seguidos sin conocer la victoria en el torneo liguero.

El equipo nazarí es, precisamente, la última víctima rojiblanca, ya que también cayó en la ida de las semifinales de Copa (1-0), y espera el próximo jueves en Los Cármenes para lograr una de las plazas en la final de Sevilla. El año 2020 está siendo nefasto para el equipo bilbaíno en el campeonato doméstico. Todavía no conoce el triunfo desde que sonaron las campanadas de Nochevieja. El Athletic tiene ventaja en el camino hacia la disputa de la final de Copa, que sería su cuarta en 11 años –y además sin tener que enfrentarse a su ogro en las tres anteriores, el FC Barcelona–, pero en el trayecto, desde que la temporada se puso cuesta arriba, empieza a desangrarse en LaLiga, en la que llegó a ser líder en la quinta jornada después de ganar al Alavés en San Mamés.

Precisamente contra el equipo vitoriano han comenzado a sonar las alarmas. El equipo de Garitano mantuvo el tipo hasta que la Copa se puso exigente, con dos partidos resueltos en los penalties, después de sendas prórrogas –ante el Elche y el Tenerife–, y luego tras derrotar al Barcelona en cuartos de final, en el descuento. Poco después llegó el Granada en semifinales, con la ida solventada con ventaja mínima (1-0). En la Copa, el Athletic carbura, pero en el torneo de la regularidad acumula decepciones: cinco empates y cinco derrotas en los últimos 10 partidos: “Es el momento más difícil desde que estoy aquí”, asegura Garitano, y los números lo ratifican.

Sólo dos veces ha encadenado el equipo bilbaíno una racha peor: fue la temporada anterior, con Eduardo Berizzo al frente. No fue capaz de ganar durante 13 partidos consecutivos, lo que provocó la destitución del técnico argentino, sustituido, precisamente, por Garitano. Antes, en la temporada 2005-06, con Mendilibar primero y Javier Clemente después, el Athletic estuvo 11 jornadas sin conseguir una victoria.

La racha negativa actual iguala a la de la campaña 1986-87, con Iribar al mando. “Se nos están sumando los golpes. Ahora nos toca pasar un día jodido y levantarnos. No conozco otra manera que ir a entrenar con la máxima motivación”, decía Garitano el domingo, tras caer en el descuento frente al Alavés. El Athletic, que se mantuvo en puestos europeos durante el primer tercio de la temporada, está ahora a nueve puntos de esa zona, la misma distancia que mantiene con el descenso, después de sumar cinco de los últimos 30 puntos y convertirse en el peor equipo en las últimas 10 jornadas. Desde diciembre, además, el Athletic parece derrumbarse físicamente en las segundas partes: ha encajado el 70% de los goles en ese periodo.

El balance goleador en este tiempo sólo es mejor que el del Leganés y el Espanyol. La solvencia defensiva que mostró el Athletic en la primera parte de LaLiga se diluye ante la ineficacia atacante. El equipo de Garitano sigue sin encajar demasiados goles, pero no es capaz de sumar a su favor. Frente al Alavés, y antes contra Osasuna y Celta, dominó los partidos pero estuvo romo en ataque. El declive lógico de Aduriz no ha encontrado respuesta en sus compañeros. Al Athletic le cuesta hacer goles. Con estas premisas, la Copa es la tabla de salvación, pero antes debe superar el escollo del partido de vuelta ante el Granada. Si lo hace, estará en condiciones de intentar sumar un nuevo título, probablemente ante la Real Sociedad (2-1 al Mirandés), algo más asequible que en sus últimas finales contra el Barcelona de Messi. Si no pasa en Los Cármenes, la temporada quedará prácticamente finiquitada en tierra de nadie, salvo sorpresas desagradables.

