“Nadie daba un duro por nosotros, pero así es el Atleti”

Si durante el partido movió los brazos muchas más veces que Oblak, quien no tuvo que realizar una sola parada en todo el encuentro, en su valoración del encuentro Diego Simeone se agarró los brazos por debajo de la mesa de la sala de prensa, como tratando de contener ese bote interior que le pedía al cuerpo por la jarana propia de la alegría. “Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda que lleva al estadio giramos con el autobús y nos encontramos con un montón de gente entusiasmada, con ambición y sin miedo. A partir de ahí en el equipo se despertó algo que tiene el fútbol y que consiste en sufrir juntos, en ser un bloque entre la gente y el equipo”, reconoció el técnico del Atlético.

Más allá de su planteamiento inicial y la inesperada apuesta de Lemar en el costado izquierdo —“sigo confiando en él y lo tenemos que recuperar”—, o de las sustituciones que realizó a lo largo del partido —“necesitábamos las piernas de Llorente”—, la mayor parte del análisis de Simeone orbitó alrededor de la emoción, ese intangible que le llevó a observar el partido casi como un aficionado más. “Hay noches que no se olvidan y de la de hoy la gente no se olvidará. Vino el mejor equipo del mundo y le ganamos”, señaló. “De los ocho años que llevo aquí el público pocas veces estuvo a este nivel porque se comportó igual todo el partido. Fue emocionante, sinceramente. Pero la palabra que me viene es tranquilidad. No pasamos la eliminatoria”, apostilló.

Algo más explícito que su entrenador fue Saúl, el goleador de la noche, quien puso palabras a esa desazón que ha recorrido el vestuario rojiblanco desde que comenzó la temporada. “Es el resultado del trabajo, de no dejar de creer, de persistir, de seguir trabajando, a pesar de que todo el mundo nunca cree en nosotros y nos quiere bajar de la cima”, reivindicó el jugador. “El ambiente me ha recordado a las viejas noches del Calderón”, señaló, antes de lanzar un nuevo mensaje, claro y diáfano hacia el exterior. “Nos quieren matar, nos critican mucho... Pero los que siempre están son los atléticos de siempre. Seguimos nuestro camino partido a partido. He celebrado con rabia el gol porque tenía muchas ganas”, apuntó el centrocampista.

En esa misma línea se manifestó también Koke, que cuajó una notable actuación. “Hemos hecho un grandísimo partido cuando nadie daba un duro por nosotros, pero así es el Atleti, damos todo en los momentos difíciles con nuestra gente. Si estamos todos metidos al final las cosas salen”, apuntó el capitán rojiblanco. “Muchas veces nos critican pero nosotros intentamos poner al Atleti donde tiene que estar, que es en lo más alto”.

“Ya he hablado mil veces de Saúl. Hay veces que lo pongo de lateral generándole dificultades, pero lo pongo ahí porque es capaz de todo”, le alabó Simeone, que, sin embargo, le dedicó los mayores piropos de la noche a Lodi, uno de los jugadores más destacados del Atlético. “La rompió. Estamos en un momento de exigencia absoluta con él porque puede dar lo que dio, y para dar lo que dio se tiene que enojar. Tiene 21 años, venía de jugar en un equipo diferente y en este para ganar todos los días tiene que jugar como hoy. Aunque por momentos me odie terminará queriéndome”, remarcó el argentino, que en ningún momento quiso referirse al encuentro de vuelta que disputará su equipo dentro de tres semanas en Anfield. “¿Qué pasara cuando nos toque viajar a Inglaterra? Falta mucho todavía, tenemos muchos partidos por delante y toda nuestra atención está puesta ahora en el Villarreal”, concluyó Simeone.

