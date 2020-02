Atlético de Madrid - Liverpool en directo, la Champions en vivo

EL PAÍS

Lemar, la gran novedad del once. La titularidad del atacante francés es la mayor sorpresa de la alineación del Cholo Simeone. El ex del Mónaco no está haciendo una buena temporada: en Liga, donde no ha metido un solo gol ni ha dado ninguna asistencia, solo ha sido titular en nueve encuentros y en todos ellos fue sustituido. Con todo, el entrenador argentino ha preferido ponerlo a él en el medio para acompañar a tres mediocentros: Thomas, Saúl y Koke.