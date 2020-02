Ningún remate ‘red’ entre los tres palos

Una frondosa fogata roja calentaba en los aledaños del estadio del Atlético horas antes del comienzo del partido. A la pureza del color se le añadía la mística que ofrece siempre esa bruma que se traslada por el aire como un susurro. Ni una sola voz dejó de desgastarse después en el interior cuando el equipo de Simeone saltó al campo y completó una de esas faenas que le permiten reclamar el título de superviviente cualquiera que sea su situación antes de lanzarse al agua. De hecho se movió como el pez más listo en una esperada marejada que el Liverpool nunca supo ejecutar y que acabó dejándole sin aire por primera vez esta temporada.

Ante la punta de lanza que suponían Mané, Salah y Firmino en el ataque del Liverpool, el Atlético plantó una red que separó el océano de su área de la portería de Oblak. Savic y Felipe tiraban desde el interior llevando a los tres atacantes a caer presa de un embudo tan eficaz como inesperado. La superioridad física de los dos centrales rojiblancos añadió la cobertura aérea a la jaula, por lo que los centros de Robertson y Alexander-Arnold no generaron peligro suficiente para inquietar a Oblak. No tuvo que realizar ni una sola parada el portero esloveno en los primeros 45 minutos, en los que la mejor ocasión red salió de las botas de Salas y acabó en la cabeza de Felipe. El remate desde dentro del área del egipcio tras una de las escasas producciones de Mané no logró evitar el corpachón del central brasileño.

Por delante de la defensa, Simeone colocó una línea de cuatro centrocampistas, con la inesperada presencia de Lemar en el costado izquierdo, que funcionó como arancel para que la elaboración del Liverpool tuviera la velocidad suficiente para no resultar inesperada. Ejerciendo Saúl y Thomas de sostenes por el centro, con las recurrentes coberturas de Koke y junto al buen pie de Lemar, diluyeron el cuenta kilómetros de un Liverpool menor al ralentí. Solo Fabinho escapó de esa primera marca de Correa y Morata, la primera línea de una infantería casi militar que replicó una presión determinada a parcelas predefinidas por Simeone. El resultado llevó al Liverpool a firmar la peor estadística de disparos en la primera parte en toda la temporada con solo tres, ninguno entre los tres palos.

El gol de Saúl en la salida de un córner no hizo más que descargar de responsabilidad la ejecución de un planteamiento táctico diseñado para una eliminatoria de 180 minutos. No sabe lo que es perder el Atlético en ninguna competición cuando marca el medio español, que suma ya tres tantos esta temporada, y que abrió la lata por décima vez en Champions, igualando la marca de Cesc.

No alteró el Atlético la red del centro del campo tras el descanso a pesar del cambio del mimbres entre Lemar y Marcos Llorente, aunque sí debió reforzarla con la presión sostenida en el tiempo que empezó a realizar el Liverpool.El mayor descuelgue de Firmino complicó el establecimiento de una marca tan fija, al mismo tiempo que los movimientos de Henderson en las coberturas a la banda ampliaron el abanico de jugadores que orbitaron alrededor de la zona de tres cuartos del Atlético.

Sin embargo, desatado el embrollo, Lodi se convirtió en el mejor argumento ofensivo del Atlético, hasta el punto de sus cabalgadas forzaron la sustitución de Salah, al que relevó Oxlade-Chamberlain. Un centro raso al punto de penalti que Morata no supo rematar y un disparo desde fuera del área que pasó rozando el palo izquierdo de Alisson amilanaron a un Liverpool que nunca pudo apartar la mirada de su orilla, porque en el Wanda ni siquiera logró nadar a favor de corriente.

