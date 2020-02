LeBron y Leonard le dedican a Kobe Bryant un All Star con todas las de la ley

El All Star que honró la memoria de Kobe Byant bajo los estandartes que recuerdan los seis títulos de los Bulls de Michael Jordan en Chicago fue espectacular y competitivo como pocos. La nueva fórmula aplicada por la NBA dio resultado. Afloró la competitividad y el partido se decidió con un tiro libre de Anthony Davis que cerró el marcador 157-155. Esos 157 puntos eran los que se necesitaban para zanjar la contienda en un innovador último cuarto en el que no contaba el tiempo. La obtuvo el equipo que peor lo tenía después de los tres primeros cuartos saldados con ventaja para los de Giannis Antetokounmpo por 133-124.

EQUIPO GIANNIS, 155; EQUIPO LEBRON, 157 Equipo Giannis: Trae Young (10), Kemba Walker (23), Siakam (14), Antetokounmpo (25), Embiid (14) –equipo inicial-; Adebayo (8), Butler (4), Middleton (5), Ingram (2), Gobert (21), Lowry (11) y Mitchell (7). Equipo LeBron: Doncic (8), Harden (11), Leonard (30), LeBron James (23), Anthony Davis (20) –equipo inicial-; Sabonis (2), Tatum (6), Jokic (5), Chris Paul (23), Westbrook (6), Ben Simmons (17) y Booker (6). Parciales: 41-53, 51-30, 41-41 y 22-33. United Center de Chicago.

Pero en ese reñido último cuarto, ganaron terreno las acciones de Anthony Davis y Kawhi Leonard y la labor defensiva del quinteto de LeBron, formado por entero por jugadores de la Conferencia Oeste, incluido el cambio de Chris Paul por Luka Doncic respecto al inicial. Basta repasar las faltas, siete en total al final del tercer cuarto y 32 en el último asalto, para evaluar el cambio de estilo de ambos equipos en la lucha por la victoria. La ausencia de reloj en ese último cuarto evitó que los dos equipos especularon con el tiempo y se dedicaran a alcanzar el objetivo de los 157 puntos con ahínco y a defender para que su rival no los consiguiera.

Kawhi Leonard, el MVP de la final que dio el título a los Raptors la pasada temporada, se hizo acreedor el del All Star con 8 triples, 30 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón. Su actuación propulsó a los suyos, junto a los 23 puntos de un LeBron James poco acertado en los triples (2 de 10). También sumó 23 puntos Chris Paul y fue decisivo Anthony Davis. Mantuvo un duelo magnífico con Joel Embiid y acabó con 20 puntos y 9 rebotes. Luka Doncic se mantuvo en un segundo plano, no jugó muchos minutos y aportó 8 puntos y 4 asistencias. Y Domantas Sabonis, el segundo lituano en un All Star tras Ilgauskas, solo tiró una vez para anotar 2 puntos y capturó 6 rebotes.

El equipo de Antetokounmpo, con 25 puntos y 11 rebotes de su capitán, 22 puntos y 10 rebotes de Embiid y 21 puntos y 11 rebotes de Gobert marcó terreno en un segundo cuarto arrollador. Con un 51-30 remontó de largo su mal inicio. Pero en el último y novedoso asalto final, con máxima presión defensiva, muchas faltas y tiros libres, las jugadas discutidas, varias de ellas revisadas en vídeo, el equipo de LeBron fue mejor.

El All Star exprimió el catálogo de ingredientes, además del nuevo formato, con los que se conformó: LeBron James se convirtió en el jugador que más veces ha sido titular en esta competición, 16, superando precisamente a Kobe Bryant. Debutaron 10 jugadores, una cifra que no se alcanzaba desde 2010. Desde 1951 no había tantos jugadores, ocho, con menos de 24 años. Y se batió una plusmarca con la presencia de ocho jugadores no estadounidenses.

Jennifer Hudson, durante el homenaje a Kobe Bryant. Nam Huh AP

La cálida y expresiva voz de Jennifer Hudson creó una atmósfera de recogimiento y respeto en recuerdo de Kobe Bryant, su hija Gianna y las siete personas fallecidas en el accidente de helicóptero el 26 de enero, y del comisionado de la NBA David Stern, el 1 de enero. Hudson interpretó ‘For All We Know (We May Meet Again)’ mientras en el vídeo gigante se pasaban imágenes de Kobe Bryant.

La introducción corrió a cargo de Magic Johnson. “Nunca veremos otro jugador como Kobe, capaz de anotar 81 puntos en un partido, de meter 60 en su último partido, y de ganar cinco títulos de la NBA. Kobe, te echamos de menos y espero haberte hecho sentir orgulloso”, concluyó el legendario base de los Lakers.

Magic Johnson y los jugadores del All Star, durante los ocho segundos de silencio en memoria de Kobe Bryant. NUCCIO DINUZZO EFE

La presentación de los equipos fue espectacular, un festival lumínico que prosiguió durante el partido con las pulseras que se repartieron entre los espectadores, con un dispositivo que hacía que se iluminaran con el color rojo cuando anotaba el equipo de Giannis y con el azul cuando lo hacía el de LeBron. El juego en la cancha respondió a los efectos especiales y la cita de las estrellas juntó la fiesta con la competitividad.

