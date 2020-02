Víctor Díaz: “Hemos comido mucha hierba artificial”

Víctor Díaz (Sevilla; 1988) es el capitán del Granada, club al que llegó en el verano de 2017 después de un amplio periplo por la geografía española. Forjado en la cantera del Sevilla, el lateral se ha trabajado su llegada a LaLiga después de pasar por el Oviedo, el Celta B, el Lugo, el Recreativo de Huelva y el Leganés. En el conjunto madrileño por fin pudo debutar en Primera en el curso 2016-17. No se pensó la llamada del Granada a pesar de que el equipo andaluz estaba en Segunda.

Parte del núcleo duro del grupo de futbolistas que lograron el ascenso, Víctor disfruta ahora en su madurez de la posibilidad de llevar al Granada a una histórica final de la Copa. En San Mamés, ante el Athletic, llega el primer asalto de la semifinal (21.00, Cuatro y DAZN). Víctor conversa por teléfono justo después de comer en la ciudad deportiva del Granada. Ha terminado el último entrenamiento antes de partir hasta Bilbao. Desde su condición de capitán, Víctor analiza la eliminatoria. “Competimos bien porque llevamos esa competitividad en nuestra sangre. Nos planteamos siempre el partido a partido, sin mirar mucho más allá. Creo que planteamos la eliminatoria como un partido a 180 minutos. Ellos pueden estar más acostumbrados a jugar este tipo de encuentros, pero nosotros competimos muy bien. Lo hemos demostrado en la Copa, donde hemos tragado mucha hierba artificial, superando varias prórrogas”, aclara el defensa del Granada.

Para Víctor Díaz, que también es utilizado de central por Diego Martínez, el peso de la historia no será decisivo en el desarrollo de la semifinal. Las vitrinas del Athletic guardan 24 copas de España. El Granada juega una semifinal copera 51 años después. “Por muchas Copas que tenga el Athletic, eso no juega ni gana partidos. Eso sí, es un rival muy fuerte, poderoso en su campo. San Mamés aprieta, pero estoy seguro de que tendremos nuestras opciones. Toda Granada estará detrás de nosotros”, aclara el defensa, contento con la identificación de la afición andaluza con este club. Desde los años setenta, con un mítico equipo andaluz que pasó a los anales de la historia, no se recuerda un sentimiento parecido: “La gente está muy orgullosa con su Granada. Y nosotros de ellos. Se ha creado un vínculo muy bueno. Estoy seguro de que pase lo que pase en esta semifinal el Granada va a dar la cara para que se sigan sintiendo orgullosos de lo que hacemos”.

La Copa le ha sentado muy bien al cuadro rojiblanco. Ha provocado que todos los jugadores se sientan útiles, con lo que se ha reforzado el compromiso de la plantilla con el entrenador. Todo es muy familiar en Granada. “Creo que detrás del éxito de este Granada hay mucha solidaridad y mucho trabajo. Somos futbolistas y también personas, gente que se lo ha currado mucho en su carrera deportiva, que sabe lo complicado que es llegar arriba. Ahora no queremos que se nos arrebate esa ilusión”, indica Víctor, el chaval que en la cantera del Sevilla se crió admirando a Sergio Ramos y Daniel Alves. El mismo que ahora, en una estupenda madurez, alaba a los laterales del Athletic: “Para mí, Capa y Yuri son buenísimos. Son clave en el Athletic. También me gusta mucho Unai López”. Víctor, el capitán, es la prolongación de Diego Martínez en el campo. “Ojalá le dure muchos años al Granada”, afirma el zaguero del Granada. La final de la Copa será en Sevilla, la ciudad natal de Víctor. "Jugar la final en Sevilla sería una alegría muy grande, pero ahora no puedo hablar de eso. Solo tengo en mente la semifinal ante el Athletic", puntualiza. Bajo las instrucciones de Diego Martínez, no hay nada más allá que el duelo en San Mamés.

