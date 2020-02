Despierta De Jong

El Ajax, sorprendente semifinalista de la última edición de la Champions League, se desprendió en el verano de sus dos joyas: De Jong y De Ligt. El primero, volante, parecía no encontrar un mejor destino para su fútbol, el Barça; el segundo, central, se mudó al todopoderoso italiano, la Juventus. Y en Holanda siguen con especial atención la adaptación de los pilares del futuro de la Orange. La hinchada de la Juve miró con recelo al excapitán del Ajax. “Este no es el jugador que soy”, subrayaba el central. Una situación similar vivía su amigo De Jong en el Barcelona. Aunque Ernesto Valverde se entregó a él —con el Txingurri disputó todos los partidos y solo en tres arrancó desde el banquillo—, el volante no terminaba de arrancar. Entonces, en el Barça se comenzó a dudar de cuál era la posición en la que se pudiera explotar todo su potencial.

Valverde utilizó De Jong como pivote y como interior, tanto derecho como izquierdo. “Siempre he jugado de centrocampista. Me gusta porque en esa posición tocas mucho la pelota y cuando eso pasa controlas el partido. He jugado en este puesto toda mi vida. Alguna vez he actuado de delantero, pero muy poco. Y también en la defensa hace unos tres años, en el Ajax. Pero mi ambición es ser centrocampista. ¿De mediocentro? No, no necesariamente, en cualquier zona del centro del campo”, explicaba De Jong en una entrevista a El Periodico. Y Valverde replicaba: “Igual hablo de más, pero en el futuro veo a De Jong más de mediocentro que de interior”.

Con el Txingurri en el banquillo del Barcelona, el holandés contabilizó una media de 60 pases por partido, 0,73 ocasiones creadas, 0,12 disparos y 5,5 pelotas recuperadas. Números muy lejanos a los de su última temporada en el Ajax: 79 pases, 1,3 oportunidades, 0,75 disparos y 8,5 balones robados. “Creo que Frenkie puede jugar mucho mejor”, aseguraba recientemente Ruud Gullit, exjugador del Milan de Arrigo Sacchi. “Busca la pelota, hace una finta. Luego golpea a izquierda o derecha, pero no pasa nada más. En realidad solo digo esto porque sé que puede hacerlo mejor. Es el yerno ideal, todo es genial, pero de momento no le he visto”, analizaba Gullit.

De Jong no esquivaba las críticas. Al contrario. Y no buscaba excusas: “Si juego mal es por mi culpa, no por la posición que ocupo en el campo”. El centrocampista jamás señaló a Valverde. Cuentan desde su entorno que estaba encantado con el Txingurri, también con sus compañeros, especialmente con Sergio Busquets.

“Es un poco complicado nombrar a uno porque todos me han ayudado todos, y mucho. Pero citaría a Busquets, que me ha ayudado en cosas extra, como aconsejarme algún restaurante o para hacer una reserva”, ha explicado De Jong. Busi le aconsejó que vaya a ver el espectáculo estrella del vestuario azulgrana: El Mago Pop. El holandés escuchó los consejos de Busi en su vida cotidiana —fue a ver al ilusionista junto a su familia—, como también lo hace en el campo. Con Setién, Busquets recuperó el poder en el mediocampo del Barcelona y De Jong recuperó su vieja versión.

Números del Ajax

“De Jong es tremendamente receptivo. Pone mucho interés en ser un mejor jugador”, reveló Setién sobre la actitud del holandés. De Jong jugó seis partidos con el preparador cántabro (solo se perdió el duelo ante el Granada porque estaba sancionado) y sus números se acercaron a los del Ajax: 70 pases, 0,9 oportunidades creadas, 0,9 disparos y 6,33 recuperaciones. Agresivo para romper líneas, presente en el área rival, socio de Messi, De Jong marcó ante el Betis su segundo gol como azulgrana, justo tras recibir una asistencia del argentino. “Voy mejorando, pero todavía no estoy adaptado del todo. Creo que jugué mejor que la semana pasada”, asegura el volante.

Despierta De Jong en el Barça, un sueño que ya parecía escrito en el Camp Nou. “El Barça de Busquets, Xavi e Iniesta fue mi modelo”, contó. Setién apuesta por la pelota. Vía libre para De Jong.

