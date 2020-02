Zidane: “El Barcelona va a competir hasta final de temporada, el resto no me interesa”

Con una tabla de registros que recoge por victorias los últimos cinco encuentros, y que amplía hasta 21 los duelos sin conocer la derrota, Zinedine Zidane compareció este miércoles en Valdebebas en la previa del enfrentamiento que medirá al Real Madrid ante la Real Sociedad en los cuartos de la Copa del Rey. Y el técnico francés fue categórico a la hora de referirse al partido que se disputará el jueves en el Santiago Bernabéu (19.00, DAZN). "Es una final, no es un cuarto de final", aseguró. "Ellos no van a venir a regalar nada, y nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados desde el primer minuto, y es un equipo que juega muy bien al fútbol y que va a venir a hacer las cosas bien", amplió ZZ.

Sin embargo, la imagen de la Real Sociedad se difuminó por completó y emergió la del Barcelona, segundo clasificado en Liga (y a tres puntos del liderato), y que se encuentra inmerso en un conflicto entre Messi y Abidal por el que fue cuestionado reiteradamente. "No voy a opinar de otro equipo", dijo inmediatamente. "El Barcelona es un equipo que va a competir hasta final de temporada, y el resto no me interesa", añadió. Aunque no se movió de esta posición, sí que fue añadiendo algún comentario extra a medida que iba recibiendo cuestiones que incidían en el desencuentro entre el jugador argentino del Barcelona y el director deportivo. "Nosotros no vamos a aprovecharnos de la debilidad del rival, porque no va a tener debilidades. Lo va a hacer muy bien de aquí a final de temporada, y no pensamos en nada más ni un minuto. Cada uno hace su trabajo y yo intento hacer el mío aquí", completó.

De igual forma tampoco quiso pronunciarse sobre Mbappé y su desplante a Thomas Tuchel en el último partido de la Ligue 1 ante el Montpellier. "No voy a opinar de los demás, bastante tengo con el mío", dijo en primera instancia, aunque consultado por si comprendía los enfados de los futbolistas sí que se mostró algo más explícito. "Puede pasar de todo en el fútbol, porque los jugadores no están contentos cuando no juegan o cuando salen del campo. Son situaciones normales. Hay que ser lo mas justo posible", redondeó.

En cuanto al estado físico de Hazard, el francés postergó cualquier información al respecto a la publicación de la convocatoria, y ni mucho menos adelantó si de quedar incluido jugaría algún minuto ante la Real. El belga participó con el resto de sus compañeros durante el entrenamiento, y atendiendo a su evolución en los últimos días podría entrar de nuevo en una convocatoria después de lesionarse ante el PSG el pasado mes de noviembre. Quien sí estará presumiblemente en el Bernabéu pero con la camiseta del rival será Martin Odegaard, jugador del Madrid cedido en principio hasta 2021, y para el que Zizou no tuvo más que palabras de halago. "Nos alegramos de cómo está jugando para la Real. Ahora es un jugador rival y mañana lo va a intentar hacer bien para la Real. Es un jugador que me gusta", confesó.

En cuanto a si las apreturas del calendario le hacen pensar no solo en el encuentro de mañana, sino en el del próximo domingo en Pamplona ante Osasuna a la hora de planificar las alineaciones, Zidane también fue tajante. "Me dedico solo y únicamente a este partido. No tenemos tiempo para mañana, es ya", señaló. En la última pregunta explicaría, sin embargo, cómo trabaja para tratar de dosificar los esfuerzos de toda la plantilla. "La gestión que he llevado a cabo y lo que digo lo tengo que cumplir. Quiero que jueguen todos, y aunque es cierto que hay algunos que juegan más que otros, todos tienen que aportar algo al equipo, y todos tienen que sentir que son importantes para el equipo. Esto va a ser así hasta el final de temporada, y esa es mi filosofía", advirtió. "En 60-70 partidos necesitamos a 20-25 jugadores. Antes jugábamos menos partidos y necesitábamos menos jugadores, pero ya no es así. Físicamente podemos aguantar, pero mentalmente es complicado cuando los jugadores no tienen momentos de descanso mental", remachó.

