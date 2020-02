Vuelta a la cancha del cole

Cuenta Amaya Valdemoro que con el libro Los Trugos, el enigma del trece (Loqueleo) ha querido hacer un homenaje a “tantísimas deportistas que están marcando el camino”. Y también lanzar un mensaje a todos los niños que se inician o que ya practican algún deporte. Que de la historia se extraen los valores que acompañan al mundo del ejercicio físico: “compañerismo, humildad, saber ganar, saber perder...”. Que cuando ella era pequeña leía Los Cinco y El pequeño vampiro,pero que no tuvo libros “en los que la protagonista fuera una mujer, a no ser que se tratara de una princesa”.

Valdemoro está considerada como la mejor jugadora de baloncesto española de la historia. En su palmarés brillan tres anillos de la WNBA, dos diplomas olímpicos y cinco medallas en campeonatos de Europa, entre otros muchos trofeos. Ahora, junto a Nora Bucket —pseudónimo de la coautora del libro— y con el apoyo de las ilustraciones de Mikko, se lanza a la aventura editorial infantil y juvenil con una historia de mucho baloncesto.

La trama resultará familiar a todos aquellos apasionados del deporte que, en el colegio, decidieron ejercer el liderazgo: relata las peripecias de un trío de amigos —los Trugos— que se fijan como objetivo crear un equipo de baloncesto en el colegio. Tienen solo 13 días para hacerlo y, en el horizonte, un partido contra el colegio de al lado. De lograr la victoria, podrían acceder a la liga y, entonces sí, jugar contra el Numantia, un equipo con el que el duelo excede lo deportivo. El libro plasma con naturalidad y eficacia esas pequeñas rivalidades que se forjan a nivel de clubes formativos y que ejercen de motor para el desarrollo personal.

Al llamarse la protagonista Amaya Valdemoro Madariaga, la pregunta es obligada: ¿cuánto de lo que aparece en el libro es real? “La protagonista soy yo y todo lo que sucede son cosas reales. Hay ficción en la trama, por supuesto, pero incluso los nombres de personajes son de personas relacionadas con mi infancia. Incluso me he llevado a mi perro Trece al pasado. Es un homenaje a tantas cosas que me han pasado...”.

