El Getafe agarra la cuarta plaza

El Getafe se hizo con la cuarta plaza tres derrotar al Betis con un gol de penalti en el último minuto. No es fácil transformar un penalti en ese momento. Ángel lo ejecutó a la perfección. Tampoco es fácil analizar la jugada de la mano de Álex Moreno, que parece involuntaria y que Prieto Iglesias consideró penalti después de la intervención del VAR. La mano del bético fue clara, tanto como una de Ángel unos minutos antes que, sin embargo, no fue revisada, aparentemente, por el VAR. La acción provocó una enorme frustración en los jugadores del Betis, que no entendieron por qué una jugada fue escrutada por el colegiado después de la intervención del VAR y la otra no. Entre lloros y protestas, el Getafe se hizo con un triunfo de oro. En todo caso, bien harían los futbolistas béticos en analizar por qué bajaron su rendimiento en la segunda parte después de un primer acto en el que fueron superiores a su rival.

GET 1 - 0 BET Getafe David Soria, Mathías Olivera, Etxeita, Damián Suárez, Djene, Nemanja Maksimovic, Nyom (Etebo , min. 84), Marc Cucurella, Mauro Arambarri, Jorge Molina (Deyverson, min. 64) y Mata (Ángel, min. 74). Betis Joel, Bartra, Mandi, Barragán, Álex Moreno, Edgar González, Canales, Joaquín, Nabil Fekir (Tello, min. 71), Guardado (Aleñá, min. 33) y Loren Morón (Borja Iglesias, min. 79). Goles 1-0 min. 88: Ángel (p). Árbitro Eduardo Prieto Iglesias Etxeita (min. 73), Nemanja Maksimovic (min. 47), Joel (min. 72), Bartra (min. 62), Mandi (min. 87) y Canales (min. 55). Etxeita (min. 73), Nemanja Maksimovic (min. 47), Joel (min. 72), Bartra (min. 62), Mandi (min. 87) y Canales (min. 55). Zouhair Feddal (min. 89). Zouhair Feddal (min. 89). Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Los tres puntos se quedaron en casa, con un Getafe que se dispara en la clasificación gracias a su oficio y una forma de jugar que acaba por desquiciar a equipos tan blandos como el Betis. Los de Rubi se quedan en la tabla en una zona de nadie que no corresponde con su potencial. La ausencia de pegada le penalizó en una buena primera parte. Luego, cayó en la trampa de un Getafe, que poco a poco le fue haciendo el partido muy incómodo. Los de Bordalás compiten y desquician con su estilo. Quizás no llegaron tanto como en anteriores partidos, pero les valió. El Getafe ganó en una acción aislada y también supo parar en la segunda mitad a un Betis con muchos millones en el campo. En el arte de competir, el Getafe es mejor que el cuadro andaluz.

No se sabe muy bien por qué el Getafe se dejó dominar tanto por el Betis. Probablemente, la actitud defensiva del conjunto de Bordalás respondió a una táctica de su entrenador, conocedor del desgaste bético tras su eliminación en los penaltis el pasado jueves en la Copa. También porque el Betis, con sus virtudes y sus defectos, es un equipo que siempre quiere tener el balón. Por eso fue tan evidente el choque de estilos. Por eso el Getafe creó su primera ocasión en un lanzamiento en largo de su meta David Soria sobre Mata, que condujo para habilitar a Nyom, que disparó a la carrera para que Robles despejara. El Betis respondió a su forma. Hilvanando un precioso contragolpe que dejó solo a Canales ante Soria, que detuvo el lanzamiento con la derecha del cántabro. Mereció más el Betis, un equipo que crece en LaLiga a pesar de su descalabro liguero. En un estadio complicado, donde solo se impusieron Barcelona y Madrid, el equipo de Rubi llegó con peligro. Le faltó a pegada. Por ejemplo cuando una prolongación de Bartra fue enviada al palo por Edgar. También en un remate de cabeza de Loren con Soria en pañales tras su mala salida.

El Betis, dominador por el centro con las incorporaciones de Edgar, que igual se disfrazaba de central que de medio, dejó escapar todavía una más en una gran jugada de Fekir. El campeón del mundo picó el balón cuando tenía a Loren a su derecha.

El Getafe también lo intentaba. A su forma, por supuesto, con esa fórmula que le ha dado tantos beneficios. Robles se lució en una buena falta lanzada por Damián. La había provocado la inteligencia de ese buen delantero que es Jorge Molina, que se enfrentaba a su exequipo.

El Getafe tuvo la virtud de enfriar el partido en la segunda mitad. No fue superior al Betis, pero es un equipo que sabe siempre lo que hace en el campo. El conjunto andaluz le tomó cierto asco al partido. Joaquín se apagó, Fekir fue sustituido y Canales lo intentó sin éxito. Sin hacer nada del otro mundo, aunque con una intensidad encomiable, el Getafe dio la sensación de estar más cerca del triunfo.

Entonces llegó la mano de Ángel en el área del Getafe. El balón no se detuvo y el VAR (con González Fuertes a la cabeza) decidió no intervenir en una jugada que pareció penalti. El choque se encaminaba hasta el cero a cero. Entonces llegó la acción clave en el último minuto. El balón no fue despejado por Borja Iglesias e impactó en la mano derecha de Álex Moreno. El VAR avisó a Prieto Iglesias. El árbitro revisó la jugada y decretó penalti. Ángel, otro gran delantero, la clavó. No hubo más. El Getafe cerró el partido ante la desesperación de los jugadores del Betis, incapaces de entender por qué el VAR intervino en una acción y no en la otra. Mientras los verdiblancos lloraban, frustrados con una derrota que les aleja de Europa, el formidable Getafe disfruta de la cuarta plaza. Las cosas del fútbol.

