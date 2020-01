El Sevilla ahoga al Granada

Ever Banega no disputó el encuentro ante el Granada por estar sancionado. El argentino, que acaba contrato el próximo 30 de junio, fue noticia en la previa del partido. El Al Shabab de Arabia Saudí hizo oficial en su página web un acuerdo con el jugador del Sevilla para las próxima tres temporadas a partir del próximo mes de junio. El Sevilla y Banega estaban en conversaciones para su renovación, que, evidentemente, no han llegado a buen puerto. No obstante, en el club no se tenía noticia de este acuerdo de Banega con el Al Shabab, club dirigido por el entrenador español Luis García Plaza.