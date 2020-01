España se queda en la Luna

España llegó a la Luna de Europa hace dos años y allí seguirá. Sometió a Croacia (22-20) en una final taquicárdica, una batalla abrasiva disputada en la guarida balcánica de Estocolmo y, de paso y no menos importante para esta generación dorada, vuela ya hacia los Juegos de Tokio, auténtica obsesión de la vieja guardia del vestuario. Lo consiguió con una actuación prodigiosa de su portero Gonzalo Pérez de Vargas (42% de acierto), y lo remataron el imberbe Aleix Gómez desde los siete metros y, otra vez más, Álex Dujshebaev, que como en la semifinal volvió a clavar un lanzamiento tremendo cadera que terminó de sepultar a un rival muy bravo.

España, 22 - Croacia, 20 España: Corrales; Solé (1), Raúl Entrerríos (3), Alex Dujshebaev (1), Morros (-), Goñi (1) y Angel Fernández (1) -equipo inicial- Pérez de Vargas (ps), Maqueda (3), Sarmiento (2), Aginagalde (2), Figueras (1), Cañellas (2), Aleix Gómez (5, 3p), Ariño (-) y Gedeón Guardiola (-) Croacia: Sego; Horvat (2, 1p), Stepancic (3), Duvnjak (5, 3p), Karacic (3), Mandic (2) y Maric (3) -equipo inicial- Asanin (ps), Hrstic (-), Sarac (-), Musa (-), Mamic (1), Cindric (-), Brozovic (1), Matanovic (-) y Sipic (-) Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-5, 6-8, 8-10, 10-10 y 12-11 (Descanso) 15-12, 16-14, 17-15, 18-18, 19-19 y 22-20 (Final) Árbitros: Nachevski y Nikolov (MKD). Excluyeron dos minutos a Sarmiento y Raúl Entrerríos por España; y a Horvat y Karacic por Croacia. 17.700 espectadores en el Tele2 Arena de Estocolmo.

Ellos tres encumbraron a una selección que había transitado con esmoquin en el torneo, casi nunca apurada, sacando tajada del amable itinerario que le deparó el sorteo y de su perfecto engranaje, pero que en la final debió moverse en el barro. Los croatas llevaron al límite al equipo de Jordi Ribera, lo arrinconaron, y este salió vivo del callejón. El menudo toledano bajo palos, un niño de 22 años que atinó con dos penaltis en un momento de tiritona general, y el latigazo clínico del santanderino que voló a pocos centímetros del parqué hasta agujerar el arco de Sego amarraron el segundo título europeo de España y su octava medalla en la historia del torneo. Nadie ha logrado más.

Veinte minutos le costó a España tomar la temperatura a la final. A esas alturas, Jordi Ribera tuvo que pulsar el botón rojo de la mesa de anotadores porque la selección se mostraba algo pálida. No había motivos para la alerta, pero sí para la preocupación. El hilo del encuentro no estaba en sus manos. Padecía en ataque, incapaz de lanzar un contragolpe; atrás recibía el castigo del pivote Maric; y en la portería, con Rodrigo Corrales bajo palos, todavía no se había apuntado ninguna parada en la estadística (10 lanzamientos y 10 tantos encajados).

Tres órdenes dio el técnico y las tres resultaron mano de santo. Una medicina con efecto inmediato: Pérez de Vargas recogió el testigo en la portería, Maqueda saltó a concursar y el cambio en el sistema defensivo: del 5-1 al 6-0. La dirección del viento varió de forma automática.

La ventaja de 7-10 que se había fabricado Croacia paso a paso se fue transformando hasta llegar al descanso 12-11 con una diana de Raúl Entrerríos. Maqueda anotó las tres pelotas que tuvo y Pérez de Vargas atajó seis seguidas, incluido un penalti a Duvnjak, que hasta entonces exhibía unos números inmaculados desde los siete metros. En esos diez últimos minutos, solo un balón se le coló entre palos al toledano, un contraataque abrochado por Mandic. Los balcánicos se pasaron 11 minutos y 15 segundos completamente secos. Croacia también relevó la portería, Asanin por Sego (dos paradas en diez tiros), sin embargo, el efecto no fue el mismo.

El ventilador hispano estaba en marcha y el paso por los vestuarios no lo detuvo. A la vuelta del intermedio, se disparó en el marcador con tres tantos seguidos de Aleix Gómez (uno de penalti y dos a puerta vacía, de lado a lado de la cancha) y otro de Cañellas. El 16-12 forzó a Lino Cervar a pedir tiempo muerto y ahí la final volvió a pegar otro giro. Los ataques se secaron y los equipos tuvieron que lidiar con sus teleles particulares.

Se apagó especialmente la selección, que desde entonces sufrió lo indecible para anotar. Croacia tampoco fue un derroche, pero fue sumando y recuperó el liderazgo en el marcador. 27 minutos después, volvió a colocarse por delante a falta de seis minutos. Entonces, solo un gol llorando de Sarmiento y los dos penaltis convertidos por el imberbe Aleix Gómez aliviaron a la selección y entronizaron.

