Osasuna pierde al Chimy Ávila para lo que resta de temporada

Chimy Ávila se pierde el resto de la temporada. El atacante argentino de Osasuna, máximo goleador de su equipo con nueve tantos, y una de las sensaciones de LaLiga hasta el momento, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sin afectación meniscal ni de otras estructuras ligamentosas. Según los médicos que le exploraron en la clínica Universidad de Navarra, el periodo de recuperación, hasta que reciba el alta, estará entre los cuatro y los seis meses.

El futbolista, a través de su cuenta de Instagram, en la que aparece una fotografía tumbado en el suelo boca abajo, precisamente con un anuncio de la clínica en la que fue explorado al fondo, anuncia que no se rinde: “Hoy comienza un proceso muy importante para mí. Muy duro, pero es un obstáculo más que la vida me pone. Gracias a todos por el apoyo y el cariño. Volveré más fuerte que nunca”, asegura.

Algunos de sus compañeros le respondieron enseguida: “Tú nos has ayudado hasta ayer, ¡ahora nos toca a nosotros ayudarte!”, decía Roberto Torres, el capitán de Osasuna. “Fuerza, Chimy. Claro que volverás más fuerte amigo, eso ni lo dudes, y aquí estaremos para ayudarte”, le responde su compañero de línea Adrián López. También Marc Cardona o Darko Brasanac publican sus mensajes de ánimo, así como quien fuera su compañero en el Huesca, Cucho Hernández, actualmente jugador del Mallorca: “Los que te conocemos sabemos que volverás mucho mejor que ahora hermano, ¡vamos!”

Hoy comienza un proceso muy importante para mi muy duro pero es un obstáculo más que la vida me pone. Gracias a todos por el apoyo y el cariño volveré más fuerte que nunca!!!! pic.twitter.com/7V3VXdt1f8 — Chimy Ávila 19 (@chimy337) January 25, 2020

El viernes, tras caer al suelo en el minuto 10 de la segunda parte, cuando trataba de presionar al jugador del Levante Vezo, empezó a dar la sensación de que la lesión, que se produjo al quedarse clavada su pierna izquierda en el césped, podía ser grave. Después de ser atendido, trató de levantarse para dirigirse por su propio pie a la banda, pero después de dar dos pasos se percató de que la rodilla no se sujetaba, se volvió a tumbar en el suelo y salió del campo en camilla, entre gritos de “¡Chimy, Chimy!” de la afición osasunista, que le ha convertido en su ídolo desde que llegó al equipo pamplonica, con el que conectó enseguida por su forma de entender el fútbol. Al finalizar el partido, su entrenador Jagoba Arrasate ya comentó que las expectativas sobre su estado no eran buenas. “La lesión tiene muy mala pinta”. Las primeras exploraciones de los médicos no parecían optimistas. Chimy Ávila salió de El Sadar por una puerta lateral, junto a su familia y su representante Jorge Bilicich, que le esperaron durante una hora, apoyado en unas muletas. La exploración médica a primera hora del sábado confirmó los pronósticos iniciales. El futbolista argentino, cuyo nombre había sonado en el mercado de invierno como refuerzo para algún equipo, tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Osasuna pagó en junio 2,7 millones a San Lorenzo de Almagro para hacerse con sus derechos. Todos los rumores sobre su salida quedan ahora aparcados.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.