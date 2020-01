Granada, nuevo destino para Vallejo

El Granada incorpora a Jesús Vallejo, central del Madrid de 23 años que ha estado cedido durante la primera vuelta en el fútbol inglés, en concreto en los Wolverhampton, donde no ha podido disfrutar de continuidad. Vallejo llega a Granada de nuevo en calidad de cedido como una nueva muestra de la reorientación de la política del Madrid con los jugadores que tiene prestados. El conjunto blanco necesita que estos futbolistas tengan continuidad y Vallejo no ha tenido un rendimiento regular en Inglaterra, donde solo ha disputado ocho encuentros con los Wolves en las distintas competiciones que ha jugado el conjunto inglés. Su último encuentro lo disputó el pasado 30 de octubre en la Copa de la Liga inglesa. Su equipo cayó eliminado a manos del Aston Villa. Vallejo, formado en la cantera del Zaragoza, viene también a paliar la escasez de jugadores de la plantilla andaluza. El Granada sigue vivo en la Copa y está cumpliendo de sobras su objetivo en LaLiga, que es la permanencia, pero la plantilla está comenzando a tener síntomas de cansancio en un momento decisivo de la temporada. Este sábado, ante el Sevilla en el derbi regional, no podrá contar con el central Germán, expulsado ante el Barcelona la pasada jornada.

“Vallejo nos va a ayudar en un tramo importante del año. Necesitamos tener una plantilla más amplia para pelear y mantener nuestros objetivos. Nos vendrá muy bien por su calidad”, afirmó Diego Martínez, entrenador del Granada, a la conclusión del partido copero frente al Badalona, donde los andaluces lograron la clasificación tras vencer por 1-3 en la prórroga. “Quiero destacar que Vallejo ha puesto mucho de su parte para jugar en el Granada y gracias a su interés se ha podido concretar la operación”, añadió el entrenador del conjunto andaluz, que tiene a su equipo en la 10ª plaza con 27 puntos, a 11 de la zona de descenso.

El Madrid ya ha realizado algunos movimientos con los jugadores cedidos que no han gozado de regularidad. Es el caso del meta Lunin, que ha pasado del Valladolid al Oviedo en el actual mercado invernal. Otro que puede darse es el de Dani Ceballos, prestado al Arsenal, donde no ha podido triunfar como esperaban el club y el propio jugador. De hecho, es posible que el internacional cambie de aires. También De Frutos ha pasado del Valladolid al Rayo Vallecano.

Vallejo acumula ya varias cesiones desde que fichó por el Madrid en 2015. La primera fue en el Zaragoza después de ser fichado por el propio Madrid. Luego, estuvo cedido en el Eintracht de la Bundesliga, donde cuajó una buena temporada disputando un total de 27 encuentros. Regresó al Madrid para volver a ser cedido este verano al Wolverhampton. Internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, Vallejo se proclamó campeón de Europa sub 21 el pasado verano tras derrotar a Alemania en la final. Este triunfo proporcionó la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de este verano. Tener continuidad en el Granada para disputar la cita olímpica es uno de los objetivos de Vallejo. El defensa solo ha jugado 12 encuentros en LaLiga.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.